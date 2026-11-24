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As apurações do Caso Master (Banco Master) começaram entre 2024 e 2025 - há cerca de um a dois anos -, enquanto a deflagração pública da Operação Compliance Zero e a chegada do caso ao Supremo Tribunal Federal (STF), completaram um ano em novembro de 2026. Investigações preliminares tiveram início em 2024, a pedido do Ministério Público Federal (MPF), com um inquérito instaurado em 2025, após pressões do Banco Central, sobre irregularidades na gestão da Instituição Financeira. A primeira fase das investigações implementadas pela PF e a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, ocorreram em novembro de 2026, oportunidade em que, a Procuraria Geral da República e o Supremo Tribunal Federal, passaram a integrar o grupo, encarregado da apuração, do fato, da autoria e punição dos integrantes da organização criminosa, que protagonizou o maior escândalo financeiro da história do país. Fraudes na venda de cerca de R$ 17,5 bilhões em carteiras de crédito do Banco Master ao Banco de Brasília (BRB) entre julho de 2024 e outubro de 2025. A PF entregou um relatório de mais de 700 páginas ao STF e indiciou quinze pessoas, incluindo o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, que foram presos, pela prática das seguintes infrações penais financeiras: gestão fraudulenta, indução a erro, falsidade em informações e documentos, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Enquanto isso, cálculos preliminares, apontavam que a quebra do Banco Master e do Will Bank, vinculados ao conglomerado controlado por Vorcaro, podem ter tido impacto de, pelo menos, R$ 47 bilhões, no mercado financeiro brasileiro.



Como sói acontecer, o banqueiro foi solto, usou tornozeleira eletrônica, contudo, voltou a ser preso, no dia 4/3/2026, em nova fase da Operação Compliance Zero. A Procuradoria Geral da República, está analisando os elementos reunidos pela PF e pode oferecer a primeira denúncia contra o banqueiro, acusado de liderar esquema fraudulento em transações bilionárias, implementado entre o Banco Master e o BRB. A defesa nega qualquer irregularidade e diz que não houve fraude fiscal e nem prejuízo para o BRB. Cumpre assinalar, que Vorcaro chegou a fazer duas propostas de colaboração premiada. Ambas foram rejeitadas pela PF, em síntese pelos seguintes motivos: A) Ausência de fatos novos; B) A PF detectou inconsistências nas propostas, frente às provas já coligidas, além de certa omissão seletiva: chegaram a conclusão de que ele tentava ocultar a identidade de determinados envolvidos, além de omitir fatos relevantes. Em julho do corrente ano de 2026, informações de bastidores, indicaram que a defesa chegou a sinalizar que desistiria da delação para focar na contestação de provas, tais como as perícias implementadas em celulares apreendidos de Vorcaro, como também, em pedidos de liberdade provisória ou prisão domiciliar. Cumpre salientar, que aliados e advogados de Vorcaro, segundo fontes ligadas à mídia, não consideram descartada a possibilidade do oferecimento de uma nova proposta de colaboração. Em 28 de outubro passado, a PF concluiu uma das primeiras etapas do inquérito do Banco Master, que está nas mãos da PGR, em processo de exame e avaliação. Outras frentes de investigação, continuam em andamento e terão o mesmo destino, em breve. A PF entregou ao STF um relatório de 700 páginas indiciando 15 pessoas, incluindo o ex-banqueiro, Daniel Vorcaro, e o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa.



Ainda não há denuncia, peça que, se recebida pelo STF, inicia a investigação judicial (processo penal). Nela são indicadas as prováveis infrações penais praticadas - com provas materiais e indícios de autoria. Já se sabe que o Ministro Dias Toffoli, se declarou impedido para atuar no caso. Em 4/11/2026, o Ministro Edison Fachin, do STF, assinalou o prazo de 15 dias, para que a PGR se manifestasse sobre o relatório final da PF - 15 pessoas foram indicadas - inclusive Vorcaro. O prazo já expirou, sem que a PGR tenha se manifestado. O atraso, desde que exíguo, faz parte, pois o prazo não é fatal. O acúmulo de serviços é imenso. Ultrapassada esta fase, teremos a denúncia e o início do processo criminal, com o provável recebimento da peça acusatória pelo Ministro Relator sorteado no STF. Ao meu sentir, trata-se do caso mais rumoroso e importante, da história da Justiça Criminal do país. A repercussão é intensa, a mídia acompanha com muita atenção e a opinião pública participa, através da ética e da luta sem quartel contra os malfeitos. Seja o que Deus quiser.



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