O caso do Banco Master é diferente do inquérito das fake news?

A resposta ao título deste artigo é negativa, pois, em ambos os casos, há incompetência absoluta da Corte, atropelo ao sistema acusatório, decreto de sigilo e interesse direto de alguns dos julgadores nas causas, dentre outros atos irregulares.

Aliás, no inquérito das Fake News, não importa se bons ou não os seus propósitos, a Corte errou mais profundamente ainda.

Primeiro, por se tratar, o inquérito das Fake News, de um procedimento aberto de ofício, típico de uma delegacia de polícia, dirigido por um ministro escolhido sem sorteio, que se processa sem prazo determinado e objeto definido, onde qualquer medida, por qualquer motivo, contra qualquer pessoa, com ou sem foro de prerrogativa, foi, e vem sendo, tomada, conforme os critérios de seu relator, que, enfatize-se, teve (e tem) o apoio quase unânime de seus pares, bem assim de grande parte da imprensa, da sociedade e da classe política.



Em segundo lugar, porque, nesse procedimento inquisitorial, houve censura, negaram-se vigência a prerrogativas da advocacia, foram aplicadas penas e prisões alongadas, sem base probatória e legal, não somente em desfavor de autoridades acusadas de golpe de estado, como, também, contra pessoas comuns, a exemplo de um morador de rua e da cabeleireira Débora, condenada por escrever, com batom, a frase “perdeu mané”, em uma estátua.

É claro que todo ato arbitrário merece repúdio, mas os que violam a liberdade de alguém, por óbvio, são muito mais graves do qualquer outro, inclusive do que aqueles que se prestariam a esconder escândalos financeiros, corrupção e coisas afins.



Se é verdade que para combater a corrupção, investigar e julgar fraudes bancárias tudo deve acontecer segundo a lei e a Constituição, com muito mais razão ainda, para “defender a democracia”, especialmente para condenar pessoas à prisão, é imprescindível que a ordem jurídica seja rigorosamente respeitada.

Sendo assim, não há como tratar o caso do Banco Master como novidade, ante a evidência de que, no mínimo, desde 2019, quando teve início o inquérito das Fake News, assim como ocorre agora, vem a Corte atuando completamente fora de seu desenho constitucional.



Dessa maneira, ao analisarem o tema do Banco Master, sem assumirem a ideia de que esse caso é “efeito”, e não uma “causa”, do que é, claramente, uma disfunção institucional generalizada do STF, à vista do que ocorreu no inquérito das Fake News e nas ações do golpe, os editoriais de alguns dos grandes grupos da imprensa nacional e os setores da sociedade civil e da política, que ora reclamam da postura do Tribunal nesse específico assunto, apresentam uma visão apenas parcial do problema, acabando por mascará-lo, o que, obviamente, dificulta que se tenha um diagnóstico preciso e se busque efetiva (e republicana) solução.

Mas o que levaria a essa dúbia visão, de quem antes elogiava a relativização das normas pela Corte e agora a critica tão duramente, por fazer exatamente o mesmo, embora em causas de objetos distintos?



Não sei ao certo, mas talvez seja algum tipo de dificuldade de fazer mea culpa, para assumir ter sido um grave erro apoiar que regras fossem descumpridas, pela Corte, a pretexto de defesa da democracia, combate a golpes de estado e de coisas do gênero.

Sendo assim, a imprensa, a classe política, a comunidade jurídica e a sociedade civil (e os próprios integrantes da Corte), precisam encarar os próprios equívocos e olhar para os problemas de nosso STF de frente, com maturidade e coerência argumentativa, sem seletividade ou subterfúgios, não para desafiá- lo, desgastá-lo ou desrespeitá-lo, mas para preservá-lo e colocá-lo no patamar de importância que tem - e sempre teve - para o nosso povo e para o nosso país.





* Advogado de empresas - Contencioso e Consultivo, sócio do GCTMA, ex-procurador de Pernambuco, conselheiro de Administração - IBGC

