O Centro de Estudos de História Municipal (CEHM) completa 50 anos

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Em um tempo não muito distante, surgiu em Pernambuco uma Agência Estadual de Assistência Técnica aos Municípios denominada FIAM: Fundação de Desenvolvimento Municipal do Interior do Estado de Pernambuco, que encerrava em suas páginas objetivos claros e definidos de atendimento às comunidades interioranas, com vistas ao bem-estar da população e ao desenvolvimento do interior do Estado.

Desta forma, o estado, através da Agência, esteve, ao longo de mais de duas décadas, contribuindo para o aperfeiçoamento de ações indispensáveis diante da necessidade de se ter uma maior e mais consistente atuação nas regiões do interior, muitas vezes esquecidas de ações de desenvolvimento.

A FIAM, ao longo de sua existência, sempre teve uma atuação gigantesca e consolidada, em relação aos serviços prestados aos municípios do estado, chegando mesmo a irradiar o seu trabalho a outros Estados vizinhos, inclusive sendo reconhecida nacionalmente, como um órgão de excelência de assistência municipal.

Em seu corpo técnico encontrávamos, dentre outros profissionais, engenheiros, arquitetos, advogados, economistas, administradores, assistentes sociais e bibliotecários, os quais compartilhavam diariamente com o propósito de bem-estar da população e o compromisso de desenvolvimento do interior do estado. Ainda hoje, inúmeros projetos e ações daquele tempo fazem parte da vida da população do interior do estado.



Lamentavelmente, no ano de 1988, através da Lei nº 10.133, o Estado promoveu uma incoerente reforma administrativa, sem a participação do corpo técnico do órgão e longe do olhar da municipalidade, mergulhado e embebido em um dos maiores erros administrativos já presenciado, resolveu extinguir a FIAM, privando os municípios do interior daquela inconfundível ajuda tão necessária. Na míope visão dos reformadores, os problemas dos municípios estariam extintos.

Na verdade, com o passar dos anos, constata-se a indiscutível necessidade dos municípios do interior, de uma Agência Estadual de Assistência Técnica para ajudá-los a resolver as suas carências, as reivindicações dos moradores e os seus problemas, que não são poucos.

A FIAM, além da excelente assistência técnica aos municípios do interior, desenvolveu inúmeras atividades de apoio às manifestações culturais, como o Projeto de Preservação dos Sítios Históricos do Interior (PPSHI), que atuava em busca da preservação do Patrimônio Cultural da região, além da criação do Centro de Estudos de História Municipal (CEHM), cujo trabalho dos mais relevantes no cenário bibliográfico e editorial sempre foi elogiado até os dias de hoje, tendo como objetivo primordial agregar, reunir e identificar os historiadores e escritores do interior do estado e ajudá-los a publicar os seus trabalhos, através da CEPE, em livros e revistas sobre a história dos municípios, em suas diversas coleções.

Historiadores e escritores como José Luiz Delgado, José Aragão, Nelson Barbalho, Van-Horven Veloso, José da Costa Porto, João Pereira Calado, Luís Wilson, Manoel Correia de Andrade, José de Almeida Maciel, Mons. Petronilo Pedrosa, Carlos de Souza Ferraz, Raul Aquino, Severino Moura, Alfredo Leite, Ivete de Moraes Cintra, Belarmino de Souza Neto, Eliezer Figueroa, Flávio J. Gomes Cabral, Valença Júnior, José Edson de Moura, Renan Pimenta, Francisco Muniz Arraes, Marcos Nunes Costa, Valdir Nogueira, Yony Sampaio, Fernando Farias Guerra, Luciano Carvalho, Joaquim Pereira da Silva, e tantos outros ilustres nomes que compõem esse magnífico acervo de literatos interioranos, que estiveram, por tanto tempo no CEHM, sob a coordenação da pedagoga Eleny Pinto da Silveira e do economista Miguel Meira de Vasconcelos, antigos servidores do órgão.

Nesse mês de agosto, o CEHM estará completando 50 anos de profícuo trabalho histórico/literário, nesse momento vinculado ao Condepe/Fidem, órgãos do Governo do Estado responsáveis pelo recebimento de todo esse legado. Esperamos, portanto, um olhar com mais cuidado diante de tão rico e incomum acervo.







* Arquiteto, pós-doutor em Arqueologia e Conservação do Patrimônio Histórico.

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