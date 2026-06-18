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“Queiramos ou não, o planejamento foi a grande invenção do capitalismo moderno”.

Celso Furtado, O Longo Amanhecer, editora Paz e terra, 1999.





A memória desta terra, banhada de sol e mar, guarda lúcido percurso. Fomos tri-revolucionários no século XIX: em 1817, 1824 e em 1848. Por tanta insurgência, tivemos o solo estadual amputado. Em forte decisão imperial. Perdemos o território de Alagoas e o Oeste da Bahia. Não é pouco. Os episódios foram pedagógicos. Os pernambucanos tornaram-se menos insurgentes. E mais reformistas. Soubemos firmar, em 1963, o Acordo do Campo, entre camponeses e usineiros. No tapete do palácio do Campo das Princesas. Sob inspiração do reformador, então governador, Miguel Arraes.

Pernambuco tem sido exemplar. Nas vitórias. E nas derrotas. Ele o foi com Joaquim Nabuco. Conservador nas veias e liberal nos votos. Monarquista nas convicções. E republicano atendendo convite para servir ao país em Washington. Como embaixador. Pernambuco o foi também com o ex-governador, Barbosa Lima Sobrinho. Vice na chapa de Ulysses Guimarães, como anticandidatos, em 1974. Sem chance de ganhar a eleição indireta para a presidência da República. Mas fazendo campanha cívica em nome da democracia.

Mas Pernambuco tem uma dificuldade: não consegue união, unidade. Lancemos um olhar para a governadora, Raquel Lyra. A governadora enfrentou séria dificuldade de relacionamento com a Assembleia Legislativa, no início da gestão. Com o presidente daquela Casa. Por conta de desentendimento havido na época em que ela estava filiada ao PSDB. O desencontro caiu no campo da misoginia. Velho cacoete pernambucano. Chegando a ser levantada em surdina, no agudo da crise, a hipótese de impedimento. Ela recorda: “Tentaram abreviar meu mandato”. Mas, a sensatez prevaleceu. E o mal-estar foi superado.



A governadora menciona que seu antecessor, Paulo Câmara, do PSB, brigou com três presidentes da República: Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro. Por isso, segundo ela, o estado teria ficado sem investimentos. E que o atual presidente, Lula, tem honrado a palavra de não faltar a Pernambuco. Acentua: “Neste momento, o vice-presidente, Alckmin, está aqui, em Suape, na inauguração do projeto etanol. Primeiro motor de termoelétrica movido a etanol”.

Pois bem. Na entrevista, conceitual, a governadora disse, entre outras, duas coisas. A primeira foi: “O povo não tem dono. É preciso montar arquitetura acima dos Partidos”. Um recado ao PT. Que pretende ser o condômino absoluto do povão. A segunda afirmação foi: “Polarização não enche barriga de ninguém”. Aprendizado de gestão. Ela entregou 25 mil casas populares em três anos. Ampliou a oferta de água para 2 milhões de pessoas.

Apoiada, ao mesmo tempo, por parlamentares do PSOL e do PL, a governadora mantém boa relação com o presidente Lula. E ressalta: “Temos uma aliança em favor de Pernambuco. Esta é hora de entregas. A eleição terá sua oportunidade”. E destaca que o estado estava precisando de quem cuidasse das pessoas. Diz: “Minha linha é de menor sectarização e mais construção de pontes. Acima e além dos Partidos”.

Nota histórica lembra Thales Ramalho. Que foi deputado federal por Pernambuco. Hábil esgrimista do fazer político. Exerceu, durante a ditadura, o cargo de secretário-geral do antigo Movimento Democrático Brasileiro - MDB. Numa configuração Cervantina, ele teria sido o Sancho Pança de imaginário Dom Quixote: Ulysses Guimarães, presidente do Partido. Intimorato. Enfrentou cães da polícia na Bahia.

Ao ir a Salvador para comício em prol da eleição direta. Formaram uma dupla perfeita. Ulysses era o grito das ruas. E Thales era o veludo da conversa. E de acertos. Informais. Mais que perfeitos. Thales Ramalho costumava dizer: “o centro é móvel”. Referia-se ao centro político.

O dilema perverso em que se encontra, hoje, o Brasil precisa ser enfrentado. Pois trata-se de polarização que leva ao extremismo. A semeadura pernambucana é fiel à tradição azul e branca do estado. De contribuir para a funcionalidade da política. Como instância de resolução de conflitos. No fortalecimento do espaço público. O centro não é cetro.





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