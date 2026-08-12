O colecionador de presépios

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Se alguém me perguntasse qual seria um dos objetos mais improváveis de se colecionar, dificilmente eu responderia: presépios. Embora sejam encontrados com relativa facilidade em feiras de artesanato, pequenas lojas e mercados populares ao redor do mundo, quase nunca são lembrados como peças de coleção.

No entanto, por trás de sua aparente simplicidade, cada presépio guarda uma identidade própria, feito com diferentes materiais, estilos, culturas e interpretações de uma mesma cena universal, fazendo de cada exemplar um testemunho da criatividade e da sensibilidade humana.

Foi justamente essa singularidade que encantou um colecionador. Esse colecionador é o amigo e escritor Melchiades Montenegro, que reuniu, ao longo dos anos, uma admirável coleção de presépios provenientes de diferentes lugares, técnicas e tradições.

A escolha do objeto não parece casual. O presépio simboliza o encontro, a família, o acolhimento, a esperança e a convivência harmoniosa.

Melchiades é um escritor de rara vivacidade intelectual. Sua narrativa conduz o leitor com naturalidade pelos cenários que cria, permitindo-nos percorrer por paisagens, compreender ecossistemas, conhecer personagens, de nomes incomuns, e compartilhar costumes que parecem ganhar vida a cada página.

Entretanto, aquilo que mais impressiona em Melchiades não é sua vasta produção literária nem sua reconhecida erudição. O que mais o distingue é a maneira generosa com que se relaciona com as pessoas. Escritores comuns juntam palavras, Melchiades junta escritores.

Com discrição e entusiasmo, participa da caminhada de inúmeros autores, escrevendo prefácios, orelhas, apresentações, sugerindo títulos, incentivando novos projetos e oferecendo seu tempo e seu talento para fortalecer a produção literária daqueles que o cercam, inclusive em ilustrações. Sua presença ultrapassa a própria obra e se manifesta, sobretudo, na construção de uma verdadeira comunidade de escritores.

Pude, por fim, compreender sua admiração pelos presépios. Creio que Melchiades não seja apenas um colecionador, talvez ele próprio seja a personificação de um presépio: um lugar de acolhimento, de encontro, de humanidade e de amizades que se imortalizam e se perpetuam não apenas nos livros, mas também nas memórias e nos corações daqueles que tiveram e têm o privilégio de conhecê-lo.





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