O compromisso de todos nós no Maio Amarelo

Todos os anos, o mês de maio é marcado por uma cor e um propósito: o amarelo que simboliza atenção e o movimento global em prol da segurança no trânsito. O Maio Amarelo nos convida a refletir e agir. Mais que uma campanha, é um chamado coletivo à responsabilidade de cada um de nós - condutores, pedestres, ciclistas, gestores públicos e privados.

No Brasil, os números ainda são alarmantes. Milhares de vidas são perdidas anualmente em sinistros de trânsito que poderiam ser evitados com atitudes simples como o uso do cinto de segurança, o respeito aos limites de velocidade e as sinalizações de trânsito, a não utilização do celular ao volante e outros objetos que possam causar distração, e, principalmente, a consciência de que uma escolha errada no trânsito pode gerar consequências para sempre.

Na Monte Rodovias, que administra a Rota do Atlântico e a Rota dos Coqueiros, esse compromisso com a segurança é diário. Investimos em tecnologia, infraestrutura, sinalização de ponta, mas também acreditamos que nenhuma inovação substitui a responsabilidade individual e coletiva. É por isso que, todos os anos, reforçamos nossas campanhas de conscientização, atuando com ações educativas nas rodovias, em escolas, empresas e em parceria com órgãos públicos.

Neste Maio Amarelo, intensificamos a nossa atuação com um alerta importante para os motociclistas — grupo que representou 80% dos sinistros registrados no primeiro trimestre de 2025 na Rota dos Coqueiros e 68% na Rota do Atlântico. Com o tema “Mobilidade Humana, Responsabilidade Humana”, a campanha deste ano convida a sociedade a enxergar, por trás de cada capacete, volante ou faixa de pedestres, vidas que merecem respeito e proteção. A mobilização reforça o papel da educação como ferramenta essencial para transformar comportamentos e reduzir os índices de sinistros.

As leis e multas têm papel fundamental nesse cenário. Elas funcionam como mecanismos de correção e educação, mostrando que atitudes imprudentes têm consequências. A aplicação da lei é uma forma de proteger vidas, não de punir. Por isso, defendemos o cumprimento rigoroso das normas de trânsito e a ampliação das políticas públicas voltadas à mobilidade e segurança.

Ao longo do mês de maio, realizamos blitze educativas em parceria com órgãos importantes no sentido de integrar esforços para levar informação de qualidade e sensibilizar os motoristas sobre comportamentos seguros. Sabemos que informação salva vidas — e que o primeiro passo para um trânsito mais humano é a empatia.

Acreditamos que é possível mudar a realidade. Cada vez que um motorista para antes da faixa, respeita o pedestre ou reduz a velocidade perto de uma escola, o trânsito se torna mais seguro. O Maio Amarelo é uma oportunidade para reforçar esse pacto pela vida, mas ele deve durar o ano inteiro.

Seguimos com esperança e ação. Que este mês seja mais um marco no caminho que estamos construindo juntos, com consciência, respeito e cuidado com o outro. Porque no trânsito, o sentido é a vida.





