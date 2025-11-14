O compromisso inegociável da Transparência: uma construção contínua

A- A+

Em um mundo onde a confiança nas instituições é cada vez mais desafiada e a cobrança por conduta ética e transparência é cada vez maior, o que nos diferencia não é apenas o que fazemos, mas como comunicamos nossos desafios e avanços. A busca por um mercado mais íntegro e transparente é prioridade estratégica no Brasil, um movimento reforçado por dados e estudos recentes.

Uma pesquisa da Deloitte sobre integridade corporativa, por exemplo, destaca que o investimento em compliance e em relatórios de transparência é uma crescente em companhias de diversos portes. Já um estudo da FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) estima que a corrupção pode gerar perdas anuais equivalentes a até 2,3% do PIB do país, o que reforça a relevância do tema. A transparência não é um mero item de checklist, mas sim um pilar fundamental de governança e cultura organizacional.

A adesão a certificações como a ISO 37001 (Sistemas de Gestão Antissuborno), o selo Pró Ética da Controladoria Geral da União e o investimento em canais de denúncia independentes são iniciativas que as grandes companhias estão adotando para reforçar esse compromisso.

Precisamos falar sobre integridade! Um dos maiores desafios do mercado é a comunicação da cultura de integridade para diferentes públicos. Integridade é assunto não apenas para grandes stakeholders, ou para a alta liderança; integridade é para todos que a tornam uma realidade.

É com essa visão que a MRV&CO mantém o projeto "Integridade em Pauta", criado para democratizar o acesso a informação. Com linguagem acessível, proporcionamos a colaboradores dos mais diversos níveis momentos de conscientização, conhecimento e reflexão sobre tópicos essenciais de integridade, direitos humanos e ética, tratando de temas como sustentabilidade, prevenção a corrupção e fraude, promoção do trabalho digno, prevenção a assédio, comportamento inapropriado e discriminação, uso do Canal Confidencial, entre outros.

Para aprimorar a experiência do usuário e a acessibilidade, o website do Canal Confidencial da MRV&CO, ativo desde 2012, foi totalmente reformulado em 2025. Além do site, o Canal conta com e-mail e telefone e WhatsApp para acolhimento de denúncias e está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que todos os públicos com interface com a MRV&CO - incluindo colaboradores, fornecedores e clientes - registrem condutas antiéticas e violações, de forma segura e, se desejarem, anônima. O Canal Confidencial é amplamente divulgado e é operado por empresa independente, garantindo confidencialidade e tratamento adequado a cada situação.

Essa abordagem ampla é um diferencial competitivo e um reflexo de nossa crença de que a honestidade nos fortalece. A divulgação do nosso Relatório Anual de GRC e Privacidade, com dados detalhados, demonstra a prevalência de um valor histórico para a MRV&CO: fazer o certo, sempre.

A atuação da MRV como embaixadora do Movimento Transparência 100% desde 2022 também evidencia isso. A iniciativa do Pacto Global da ONU no Brasil materializa a importância de ir além das obrigações legais para fortalecer mecanismos de integridade; como embaixadores, assumimos a responsabilidade de não apenas combater a corrupção e as práticas desleais internamente, mas também de inspirar outras companhias.

A transparência é um reflexo direto de nossa governança. Mais do que uma exigência regulatória, é um princípio que orienta nossas escolhas diárias e fortalece a construção de um legado duradouro de confiança com nossos clientes, fornecedores e toda a sociedade.

Assim como um edifício, a integridade não se ergue de um dia para o outro: exige bases sólidas, dedicação constante e coragem para enfrentar desafios. Entendo que transparência não é um fim, mas um caminho contínuo - e é nele que reafirmamos, todos os dias, nosso compromisso inegociável com a ética. Afinal, quando trabalhamos, pensamos e comunicamos com verdade, a transformação acontece.

