O criacionismo de Madonna

O texto a seguir, em resumo, faz parte do meu livro Planeta Palavra - Números são infinitos - palavras são mais infinitas que números, edição primorosa da CEPE, a ser publicado nesta temporada. Foi escrito no ano passado, não tem a ver com a temporada musical da Lady Ciccone. Além do talento magistral, ela é produto da mega estrutura do show business numa sociedade próspera e criativa. Vamos nessa, galera!

-- A diva do pop, Madonna, em parceria com o artista digital Mike Winkelmann, produziu uma série de três vídeos pelo sistema chamado NFTs, intitulados Mãe da Natureza, Mãe da Evolução e Mãe da Tecnologia. NFTs, no mundo das criptomoedas, são os chamados Toques Não Fungíveis. São obras de arte digitalizadas e transformadas em moeda com propriedade exclusiva. Circulam milhões de dólares nesse mercado. Os NFTs foram leiloados com renda destinada a entidades filantrópicas.

Os vídeos apresentam alguns poemas de Madonna e do poeta místico persa Jalaladim Rumi, (a “Majestade da Religião”), que viveu no século 13.

“Eu não quero ser provocante apenas por provocação. Queria investigar o conceito da criação, não só o jeito que uma criança chega ao mundo através da vagina de uma mulher, mas também a maneira com a qual um artista dá à luz criatividade”, comentou a diva.

Vejamos uma síntese de cada vídeo:

1) MÃE DA NATUREZA -- Madonna está nua, deitada numa mesa cirúrgica de tecnologia avançada. O cenário ao redor é uma natureza exuberante. Os trabalhos de parto são conduzidos por um cérebro eletrônico com braços de robô. Por trás dela, na cabaceira da mesa cirúrgica, existe um círculo, a construção perfeita do universo. Ela se move ao sentir as dores do parto. A vagina dela, sob a forma de uma orquídea branca e rósea, dá à luz uma árvore frondosa. O tronco florido da árvore faz brotar rosas, margaridas, hortênsias, orquídeas, musgos, uma linda floricultura.

2) MÃE DA EVOLUÇÃO -- Madonna desta vez dá à luz um enxame de borboletas. Eis a metamorfose da vida em transformação em meio a cenas apocalípticas. Vislumbram-se prenúncios de renascimento e esperança. Borboletas nascem de lagartas. A borboleta fêmea coloca seus ovinhos fertilizados pela borboleta macho numa folha na floresta. Os ovinhos Se transformam em larva e a larva constrói a crisálida, com fios de seda, para a reprodução. A crisálida se rompe e as borboletas nascem.

Borboletas flutuam no corpo da diva. Elas representam o esplendor da natureza e o milagre da vida.

Toca a música Justify my love.

3) MÃE DA TECNOLOGIA -. A diva-mãe faz nascer lagartas robóticas que flutuam em seu corpo em comunhão com a floresta. Representam os esplendores da natureza e as maravilhas da ciência.

Lagartas tecnológicas simbolizam a evolução na ciência e na natureza. Dão à luz a beleza de borboletas. A flor de Lótus vermelha significa o amor, a compaixão e a pureza espiritual. A sequência final apresenta poemas do poeta místico Rumi.



The end.



*Periodista, escritor e quase poeta



