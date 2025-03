O desafio das marcas infantis brasileiras: qualidade, espaço e reconhecimento

A- A+

No Brasil, a escolha de produtos para bebês e crianças pequenas muitas vezes segue um padrão: grandes redes de varejo priorizam marcas importadas e de renome global, enquanto as marcas nacionais precisam disputar espaços limitados, competindo entre si por alguma visibilidade. Esse cenário impacta diretamente a diversidade de produtos oferecidos aos consumidores e limita as oportunidades para empresas brasileiras crescerem de forma sustentável.



Na Mami&Co acompanhamos de perto essa realidade - desenvolvemos produtos de alta qualidade para bebês e tem um propósito claro: oferecer opções acessíveis, confiáveis e de qualidade para famílias das classes C, D e E. No entanto, conquistar espaço em pontos de venda e ser reconhecida pelos consumidores como uma alternativa viável frente às marcas importadas segue sendo um desafio diário.



Um dos principais obstáculos para a valorização de produtos nacionais é a crença de que itens importados são sinônimos de qualidade superior. Essa visão, no entanto, nem sempre reflete a realidade. Muitas marcas brasileiras - e isso é aplicável em todos os nichos - desenvolvem produtos com o mesmo rigor técnico e padrões de segurança exigidos internacionalmente. Investimos em pesquisa e tecnologia para garantir que os produtos atendam às necessidades das mães brasileiras, respeitando as especificidades do nosso mercado e mantendo preços acessíveis.

Além disso, ao priorizar marcas importadas, o mercado acaba perpetuando um ciclo que dificulta a inovação local. Empresas nacionais muitas vezes não têm acesso a investimentos na mesma escala que concorrentes estrangeiras, e isso reduz sua capacidade de expandir operações, aumentar a produção e até investir em novos desenvolvimentos.

Consumir produtos nacionais vai muito além da simples escolha de um item na prateleira. Quando uma família opta por uma marca brasileira, ela está contribuindo para a geração de empregos, o fortalecimento da indústria e a circulação de recursos dentro do país. O setor infantil é uma grande força econômica, e incentivar o crescimento de marcas locais significa impactar positivamente milhares de famílias que dependem desse mercado para sua subsistência.



Acredito que o incentivo ao consumo de produtos nacionais precisa ser uma agenda comum entre consumidores, varejistas e formuladores de políticas públicas. Fortalecer as marcas brasileiras significa ampliar oportunidades para as empresas e oferecer mais variedade e acessibilidade às famílias que buscam qualidade sem comprometer seu orçamento.

Para que o mercado seja mais equilibrado, é fundamental que os grandes pontos de venda revisitem seus critérios de escolha e deem mais espaço às marcas nacionais. A diversidade de fornecedores não só enriquece a oferta de produtos, como também democratiza o consumo, garantindo que mais famílias tenham acesso a itens de qualidade dentro de sua faixa de preço.

Da mesma forma, os consumidores têm um papel essencial nessa transformação. Questionar, pesquisar e escolher conscientemente são atitudes que fazem a diferença. Valorizar produtos nacionais não é apenas uma questão de preferência, mas um ato de fortalecimento da economia, incentivo ao empreendedorismo e reconhecimento da capacidade das marcas brasileiras de oferecer soluções seguras e eficientes para o dia a dia das famílias.

Por aqui seguimos comprometidos com essa missão: ampliar o acesso a produtos infantis de qualidade, impulsionar a indústria nacional e mostrar que as marcas brasileiras merecem tanto reconhecimento quanto as importadas. Afinal, cuidar das nossas crianças é cuidar do futuro do nosso país.





* Sócia-fundadora da Mami&Co.



___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.



Veja também