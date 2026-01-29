O despotismo. O petróleo. A autodeterminação

A- A+

Em 18 de março de 2025 escrevi um artigo para esta Folha cujo título era: Qual o motivo da Estupefação? Trump é filho da cultura americana.



Decorridos dez meses da narrativa todos os argumentos elencados e justificados, estão plenamente ilustrados com os novos fatos, estarrecedores para a comunidade acadêmica e o mundo em geral: a invasão de um país soberano, no caso a Venezuela, com a consequente captura do Presidente da República Nicolás Maduro.

Ao invadir um Estado Soberano, Donald Trump desacreditou a Doutrina Monroe criada pelo presidente americano James Monroe que governou o país entre 1817 e 1823, que se resumia em uma frase: A América para os americanos e cujo propósito era: 1) A não criação de novas colônias na América; 2) A não intervenção nos assuntos internos dos países americanos; 3) A não intervenção dos Estados Unidos em conflitos relacionados aos países europeus como guerras entre estes países e suas colônias. Ainda em 1826 Simon Bolívar apelou ao Congresso do Panamá para sediar a primeira reunião Pan-Americana. Bolívar considerava que a Doutrina Monroe “deveria tornar-se nada mais do que uma simples ferramenta de política nacional dos estadunidenses”.

A história registra que, no século XIX, os Estados Unidos se desvirtuaram dos princípios doutrinários concebidos e transformaram o mar da região do Caribe. Seu expansionismo chegaria até o Chile em 1891.

A postura do presidente americano remete à conceituação do filósofo Kant sobre o que se poderia chamar despotismo: primeiro ameaça, depois consuma a ocupação constituindo uma situação de fato para negociações. E o que está acontecendo na Venezuela com o beneplácito da extrema-direita que jamais, em qualquer momento histórico, teve preocupação com ditaduras, seja no Brasil, no Chile ou em qualquer outro lugar.

No artigo antes referido consubstanciei minhas razões em dois livros que são fundamentais para a compreensão da história dos Estados Unidos: A História não contada dos Estados Unidos e Estas Verdades. O primeiro escrito por Oliver Stone e Peter Kuznick. Quem são eles? Oliver Stone é o famoso cineasta que dirigiu Platoon, JFK, Nascido em 4 de julho, Wall Street e outros filmes sobre a cultura americana. Sobre o livro Martin Sherwin, vencedor do Prêmio Pulitzer, disse: “A narrativa histórica mais importante dos últimos 100 anos”. Para completar, Mikhail Gorbachev afirmou: “Neste livro, há muito material para reflexão e essa perspectiva é indispensável. (...) o que está em jogo é se os Estados Unidos escolherão ser a polícia de uma “Pax Americana” – a receita para um desastre, ou o parceiro de outros países a caminho de um futuro mais seguro, justo e sustentável”.

Sobre o segundo, escrito por Jill Lepore, historiadora e professora de Harvard, observamos nas suas 1063 páginas tudo que se quer saber da forma mais transparente sobre o passado e o presente dos Estados Unidos. Sobre esta obra, Bill Gates vaticinou: ” O relato mais honesto, e mais bem escrito, que já li sobre a história dos Estados Unidos”.

A ocupação militar de um país soberano e consequente captura do seu Presidente significa grave violação às normas do Direito Internacional e representa séria ameaça a estabilidade política no Continente Sul-Americano. Estima-se que a Venezuela ocupa 50% do seu território na região amazônica, representando essa circunstância cerca de 500.000 km2, algo em torno de 6% da área total da floresta amazônica internacional que inclui nove países: Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Suriname, Bolívia, Guiana, Guiana Francesa e o Brasil, que segundo fontes do IBGE, ocupa 60% da Amazônia Legal que inclui porções do serrado e do pantanal, além da floresta.

Entre os estados incluídos estão: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Tocantins e partes do Maranhão e do Mato Grosso.



Em Estudos Nacionalistas Barbosa Lima Sobrinho afirma textualmente que “o impulso que conduz o povo americano à expansão territorial de seu país não é invenção de adversários, nem fruto de algum antiamericanismo obstinado” e reforça os argumentos lembrando as trezes colônias britânicas instaladas na região oriental do continente quando sua superfície tinha cerca de 540.000 Km2, e hoje os Estados Unidos ocupam uma área de 9.363.123 Km2, maior que a área do Brasil que é de 8.456.509 Km2, segundo o Anuário do IBGE. Pelos idos de 1855 Abreu e Lima, que passou um tempo nos Estados Unidos, ao publicar o livro Socialismo, recordou as expressões de um Senador americano que prevenia que “a bandeira estrelada não se deteria no México, e que iria adiante, até onde as circunstâncias o permitissem”.

Justificar a ocupação de um país soberano sob o argumento de tratar-se de uma ditadura é relativizar a autodeterminação dos povos e comunidades de definirem seu próprio destino político, cultural e econômico.

A autonomia dos povos é o direito fundamental de um grupo coletivo de autogovernar-se, decidir seu próprio destino, desenvolver sua cultura e gerar seus recursos sem ingerência externa indevida. Sendo um princípio do Direito Internacional (autodeterminação) e uma prática de resistência, especialmente de povos indígenas e tradicionais, para assegurar sua identidade e modo de vida. Este conceito está definitivamente universalizado, não comportando digressões.

Na realidade, as causas subjacentes da ocupação da Venezuela estão expostas de maneira elucidativa: a exploração do petróleo Venezuelano por companhias norte-americanas. Nesse aspecto o Presidente do país invasor foi transparente quando afirmou: “Vamos fazer com que nossas grandes empresas petrolíferas americanas, as maiores do mundo, entrem no país, gastem bilhões de dólares, consertem a infraestrutura gravemente danificada, a infraestrutura petrolífera e comecem a gerar receita para o país.” Perguntamos: Qual o país?

Nesse momento cabe lembrar a memória do marechal Horta Barbosa que lutou bravamente, nos idos de 1938, quando da criação do Conselho de Petróleo, para que se impulsionasse a exploração de descobertas de jazidas do país, a despeito de se imputar aos técnicos brasileiros incapacitação. Resultado: no ano seguinte o petróleo nacional se tornaria uma realidade em Lobato, no Recôncavo Baiano. Sobre o episódio do petróleo jorrando a céu aberto o que disse Horta Barbosa? Disse perguntando para responder, “E quem obtivera esse triunfo? Que havia sido, não o truste estrangeiro, mas o Estado Brasileiro cuja capacidade técnica e financeira se procurava negar”.

Nessa luta em defesa das riquezas minerais o bravo Marechal com o apoio de outros militares nacionalistas como os generais Leitão de Carvalho, Estilac Leal, Raimundo Sampaio e Edgar de Oliveira todos eles inspirados no general Olímpio da Silveira que muito antes, em 1927, defendia a “intervenção estatal como condição própria para independência econômica do Brasil”.

O estabelecimento na América do Sul de um Protetorado cria uma realidade inadmissível, incompatível com as normas do Direito Internacional e reaviva a insuportável ingerência de um presidente estrangeiro nos poderes constituídos de uma República autônoma, restabelecendo a imagem do suserano, aquele que, no feudalismo, tinha domínio sobre um feudo. O Senhor feudal.

José Antônio de La Santíssima Trindade Simon Bolívar y Palácios, mais conhecido como Simon Bolívar que, além de estadista e escritor era pensador, disse certa vez: “Compadeçamo-nos do povo que obedece e do homem que manda sozinho”.



* Procurador de Justiça do Ministério Público de Pernambuco, diretor Consultivo e Fiscal da Associação do Ministério Público de Pernambuco, ex-repórter do Jornal Correio da Manhã (RJ)

