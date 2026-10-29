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Aqui dentro “o dia seguinte” e lá fora, o "day after", é sempre cercado de expectativas, às vezes mais do que esperança por melhoras, no entanto, atendendo torcidas para os leigos, e ateus ou as preces e promessas dos religiosos crentes em Deus, próximos de nossas particulares convicções, queremos crer que a despeito das enormes dificuldades internas e externas temos chances de um porvir melhor, graças às imensas potencialidades do país, capazes de contribuir para a mitigação de nossas carências e dificuldades para superá-las, dentre outras o drama maior da desigualdade social, que abrange desde a fome que compromete a existência, até a fartura desmedida, as vezes de origem duvidosa, indiferente a situação do próximo, moribundo, ignorante, doente e faminto.

Outrossim, para que tenhamos a mínima chance de avançar na direção de dias melhores, não basta o fervoroso desejo, é preciso providências, algumas urgentes, de caráter emergencial, incompatíveis com a expectativa do daqui a pouco, o dia é hoje e agora, amanhã pode ser muito tarde para quem não consegue mais esperar.

Por outro lado, no sentido de atenuar os efeitos da polarização política em grau máximo, que se observa, faz-se necessário a democrática tolerância, para efeito do saudável e recomendável convívio pacífico com o contraditório, permitindo a interação entre os diferentes em credo e gênero, no sentido de resgatar pelo menos resíduos de sentimentos e laços comuns, tais como patriotismo, pertencimento a espaços geográficos e de costumes, históricos, artísticos e culturais, só assim conseguiremos nos aproximar das condições elementares para o tão desejado futuro de paz e desenvolvimento para nosso povo.

Neste espaço gigante que nossos ancestrais nos reservaram, multifacetado em vários aspetos, fruto da formação histórica, que deixou marcas e registros, indeléveis, física e cultural, que os mais de quinhentos anos decorridos ainda não foram suficientes para concluir na mistura de DNAs de múltiplas origens, europeia, asiática, africana, originária, o cidadão brasileiro, com particulares características, além da linguagem comum, que se evidenciam no estilo e costumes, na personalidade, na resiliência às adversidades, na alegria, na musicalidade, enfim elementos de integração, embora ainda carente de outros componentes que facilitem o combate ao drama da desigualdade, presente em vários aspectos, distribuídos pela continental dimensão geográfica do país.

Infelizmente o líder da chamada direita, consagrado com mais de cinquenta e nove milhões de votos, condição que lhe reservava importantíssima missão de temperar o desarranjado processo político, ganhando ou perdendo a peleja, se intimidou com a precipitada decisão judicial, e surpreendentemente foi embora, deixando seu público atônito, tentando identificar as pressas um novo líder para conduzir o complicado processo.

Outrossim, mais uma vez recorrendo aos sábios ditados, dizem que às vezes tem males que vem para o bem, aproveitado para finalizar, que talvez os arroubos da irreverência juvenil, não lograram êxito na queda de braço com os cabelos brancos de seu experimentado oponente.

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