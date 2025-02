A- A+

OPINIÃO O diferencial competitivo que posiciona a empresa entre as melhores do país

Segundo a pesquisa "State Of The Global Workplace" 46% dos trabalhadores brasileiros estão estressados, 25% tristes e 18% com raiva. Esses números são reflexo do cenário corporativo atual, em que a competitividade acirrada e as inovações tecnológicas têm transformado o mercado a passos largos, impactando na qualidade de vida e trabalho dos profissionais. Nesse sentido, a gestão de pessoas se destaca como um dos principais diferenciais para reverter esses números e levar sucesso para as organizações.

Para tanto, a expressão "pessoas no centro" não pode ser apenas um jargão, mas sim uma filosofia que, quando aplicada de maneira consistente, permite posicionar uma empresa entre as melhores do país, em performance e qualidade de vida. Mas, o que realmente significa colocar as pessoas como prioridade no negócio e como fazer isso de maneira eficaz? Em primeiro lugar, está a conexão entre Employee Experience (experiência do empregado) e a Cultura de Alta Performance, que leva à melhor experiência do cliente.

Isso ocorre, pois quando as empresas investem na valorização e no bem-estar dos seus colaboradores, promovendo um ambiente de trabalho que estimula o rendimento, os colaboradores se tornam mais engajados, motivados e produtivos. Além disso, a melhoria no clima organizacional reflete diretamente na forma como os colaboradores interagem com os clientes, resultando em um atendimento mais empático, eficiente e personalizado.

Assim, ao alinhar a experiência do empregado com uma cultura própria da organização, as empresas não apenas fortalecem sua equipe, mas também priorizam a excelência e potencializam a satisfação e a fidelização dos clientes, criando um ciclo virtuoso de sucesso e um crescimento sustentável.

Comunicação, capacitação e diversidade

Entre os segredos para alcançar a excelência em gestão de pessoas está a comunicação aberta e a execução de um plano estratégico para os colaboradores em que seja possível mensurar os resultados. As empresas que cultivam uma cultura de transparência e diálogo ativo não apenas melhoram o engajamento dos colaboradores, mas também favorecem a retenção de talentos, já que quando eles se sentem ouvidos e valorizados tendem a demonstrar maior comprometimento e produtividade.

Não menos importante, investir em educação e formação é um dos caminhos mais eficazes para manter a empresa competitiva no mercado e garantir estar sempre um passo à frente. Para tanto, programas de capacitação e formação contínua podem ser importantes para aprimorar as habilidades dos colaboradores e favorecer um ambiente fértil para seu crescimento pessoal e profissional.

Outro aspecto a ser destacado é a valorização da diversidade e inclusão. Empresas que abraçam a diversidade em suas equipes, promovem um ambiente mais justo e ganham amplitude em perspectivas e ideias, uma vez que ela estimula elementos essenciais para a adaptação e sobrevivência em mercados que habitam constantes mudanças.

Liderança humanizada

Para garantir um resultado de sucesso, por sua vez, é essencial que as lideranças inspirem, motivem e apoiem suas equipes, criando um ambiente de trabalho positivo. Elas devem ser vistas como facilitadoras e terem como foco o desenvolvimento das pessoas e a construção de relacionamentos sólidos dentro da organização. Quando os líderes adotam uma abordagem humanizada, eles aumentam a satisfação dos colaboradores e, consequentemente, a performance da equipe.

Neste contexto, reconhecer que as pessoas são o ativo mais valioso de uma organização é fundamental. Embora o uso da tecnologia seja essencial, são os colaboradores que trazem a criatividade, a inovação e a capacidade de adaptação necessária para enfrentar os desafios do mercado.

Em suma, posicionar uma empresa entre as melhores do país exige um compromisso genuíno com a gestão de pessoas. Afinal, colocá-las no centro das decisões estratégicas não é uma opção e sim o que, no final das contas, faz a diferença.

* Diretor de Recursos Humanos da SoftwareOne.



Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.



