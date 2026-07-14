O dilema de Vorcaro

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Preso há mais de 129 dias, Daniel Vorcaro vem tendo dificuldades para oferecer à Justiça, uma proposta de Delação Premiada, que representa, até agora, o único recurso jurídico de defesa, que poderá, quem sabe, reduzir consideravelmente a provável pena privativa da liberdade, que deverá ser-lhe aplicada, quando da conclusão do processo criminal, a que responde perante o STF.

Entretanto, Daniel Vorcaro, já por duas vezes, teve propostas de delação rejeitadas pela Polícia Federal. Assim, na quinta-feira – 11/6/2026 – a PF rejeitou a segunda proposta de delação premiada apresentada por Daniel Vorcaro. Segundo os investigadores, o ex-banqueiro não trouxe elementos novos nem provas suficientes para avançar além do que já havia sido coletado com base em documentos e dados extraídos do próprio celular de Vorcaro (salvo engano, foram apreendidos oito celulares dos envolvidos no escândalo do Banco Master, sendo três na última apreensão).

A decisão, representa mais um revés para a defesa de Vorcaro, que chegou a renovar parte de sua equipe de advogados entre a primeira e a segunda tentativas de colaboração. Apesar dos acréscimos feitos à proposta inicial, a mudança não foi suficiente para convencer a Polícia Federal. Com as portas fechadas na PF, os advogados de Vorcaro, se voltam agora para a possibilidade de firmar algum tipo de acordo com a PGR (Procuradoria-Geral da República). Segundo a opinião de observadores privilegiados, a Polícia Federal, na medida que as investigações avançam, tem diminuído seu interesse em fechar um acordo de colaboração premiada.

Segundo relatos colhidos no entorno de Vorcaro, foi relatado que a proposta continha fatos inéditos e informações que trariam para os autos, elementos comprovatórios que ampliariam o escopo das investigações em direção a outras autoridades. A Polícia Federal, por sua vez, assevera que as informações não apresentaram elementos de prova inéditos, em relação aos que os investigadores já conheciam.

No dia nove deste mês de julho, a Polícia Federal realizou uma diligência de busca e apreensão, na residência do publicitário Thiago Miranda. A investida contra Thiago, empresário que trabalha com desenvoltura no mercado de comunicação e também desfruta de bom trânsito político, demonstra que a PF conseguiu mapear o fluxo de influência e conexões de forma autônoma, sem depender de informações originárias de confissões voluntárias.

Com efeito, circulam rumores, segundo os quais, fontes ligadas à investigação, indicam que o cruzamento de dados bancários, quebras de sigilo telemático e materiais apreendidos em fases anteriores do procedimento policial, formaram uma linha do tempo detalhada, deixando cada vez mais remota a possibilidade de vir a ser aceita uma terceira proposta de colaboração premiada.

Como se vê, a nós parece que Vorcaro está em uma situação análoga à do DILEMA. Este ocorre quando o indivíduo se vê diante de duas ou mais alternativas de decisão, contudo, nenhuma delas a ser escolhida lhe trará benefício algum; todas trarão consequências negativas. Na lógica formal, o dilema é um argumento que apresenta duas premissas contraditórias, mas que levam a uma mesma conclusão deletéria e inevitável.

Remete ainda, a um dos provérbios mais populares do Brasil – Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come – usado para descrever uma situação de dilema extremo, na qual qualquer decisão tomada – fugir ou enfrentar – trará consequências fatais. Na cultura pop, ficou famoso pela clássica música Homem com H, composta por Antônio Barros. A locução também inspirou a famosa peça teatral, escrita em 1966, por Oduvaldo Vianna Filho e Ferreira Gullar, bem como na música com o mesmo título e autor, cantada por Ney Matogrosso, em magistral interpretação, fez muito sucesso.

O cenário atual do escândalo financeiro do Banco Master, corresponde na vida real, à difícil situação em que se encontram Daniel Vorcaro e os demais envolvidos, na maior fraude financeira da história deste país. Um dilema atroz. Vamos aguardar os acontecimentos. Seja o que Deus quiser.





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