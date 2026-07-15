O direito de crer diferente

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O mundo assiste a conflitos em que a religião aparece como identidade, fronteira e justificativa para a violência. Em diferentes países, crenças viram bandeiras de guerra, comunidades passam a ser tratadas como inimigas e pessoas são perseguidas não pelo que fizeram, mas pelo modo como rezam, pelo nome que dão a Deus ou pela tradição à qual pertencem. No Brasil, essa violência tem rosto próprio. Ela aparece no racismo religioso, na destruição de terreiros, na demonização de crenças de matriz africana e na tentativa de deslegitimar religiões fora do padrão dominante.

Foi por isso que a palestra de encerramento do Congresso Internacional da Soter, proferida pelo professor e doutor Romero Bittencourt e Carvalho, soou tão necessária. Ao falar sobre dharma e ahimsa, conceitos ligados ao dever e à não violência, ele apresentou o hinduísmo não como uma tradição homogênea, mas como um universo formado por escolas, correntes e caminhos diferentes. Há divergências profundas e debates filosóficos e teológicos intensos. O que chama atenção é que essas diferenças foram historicamente tratadas pela disputa de ideias, pela interpretação dos textos e pelo confronto intelectual, e não pela necessidade de eliminar o outro.

Esse é um exemplo poderoso para o nosso tempo. O problema nunca esteve na diferença religiosa. Ele começa quando alguém acredita que sua crença lhe dá o direito de corrigir, silenciar, converter à força ou destruir a fé alheia. A intolerância nasce quando o diálogo termina e a certeza absoluta se transforma em licença para agredir. Em nome da defesa de Deus, muitas pessoas negam aquilo que muitas religiões afirmam proteger, a dignidade humana.

A reflexão de Romero também nos obriga a olhar para dentro. É fácil apontar a violência religiosa em guerras distantes e ignorar o preconceito ao nosso lado. Quando um terreiro é atacado, quando uma criança é hostilizada por usar símbolos de sua religião ou quando uma tradição é chamada de demoníaca, não estamos diante de divergência de crença. Estamos diante de racismo, discriminação e violência social.

A ideia hindu de ahimsa, a não violência como princípio elevado, não resolve sozinha os conflitos do mundo. Mas oferece uma direção ética. Ela lembra que nenhuma fé pode ser considerada superior quando precisa humilhar outra para existir. E mostra que sociedades plurais não são aquelas em que todos pensam da mesma maneira, mas aquelas em que pessoas diferentes aprendem a conviver sem transformar convicção em agressão.

Talvez a grande lição da palestra seja esta. Ninguém precisa abandonar sua religião, sua doutrina ou sua visão de mundo. O que precisa ser abandonado é o desejo de controlar a consciência do outro. Em um mundo já ferido por guerras, racismo religioso e intolerância, respeitar a diferença deixou de ser apenas uma virtude. Tornou-se uma urgência civilizatória.









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