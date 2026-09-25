O direito de desligar: por que a saúde mental no trabalho virou urgência pública?

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O ambiente de trabalho contemporâneo transformou o cansaço crônico em uma espécie de troféu. Em uma sociedade movida pela hiperconectividade e pela busca incessante por produtividade, a linha que separa a vida profissional da pessoal simplesmente desapareceu. O celular corporativo no bolso e as notificações fora do expediente criaram uma cultura de disponibilidade permanente que cobra um preço alto: a nossa sanidade mental. O sofrimento psíquico decorrente das relações laborais deixou de ser um drama individual e consolidou-se como uma urgente crise de saúde pública.



O diagnóstico dessa crise ganhou contornos oficiais quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) incluiu a Síndrome de Burnout na Classificação Internacional de Doenças (CID-11) como um fenômeno estritamente ocupacional. Essa mudança trouxe um esclarecimento fundamental: o esgotamento não é um sinal de fraqueza, falta de resiliência ou incapacidade do trabalhador. Ele é o resultado direto de ambientes laborais cronicamente estressantes, caracterizados por metas irrealistas, sobrecarga contínua e ausência de reconhecimento.



Essa realidade ganha traços ainda mais complexos e dramáticos quando olhamos para as profissões que sustentam a saúde pública. Vivenciamos, diariamente, um paradoxo cruel: aqueles que dedicam suas vidas a cuidar do outro são, frequentemente, os que menos encontram espaço para acolher a própria dor. Na enfermagem, o desafio se traduz em plantões exaustivos, subdimensionamento de equipes e no peso emocional da linha de frente. Paralelamente, na farmácia, observa-se o reflexo silencioso dessa crise nos balcões: o aumento alarmante na busca por psicotrópicos e ansiolíticos, além da perigosa prática da automedicação como uma tentativa desesperada de "dar conta" de uma rotina maçante.



Pressionados a manter uma resiliência inabalável, esses e outros profissionais enfrentam o esgotamento sob o silêncio do estigma. No ambiente de trabalho geral, manifestar vulnerabilidade ainda é lido, erroneamente, como incompetência. O funcionário que oculta crises de ansiedade ou depressão por medo de demissão ou julgamento acaba por agravar seu quadro clínico. O resultado final é o absenteísmo e o presenteísmo — quando o indivíduo está fisicamente no posto, mas mentalmente incapacitado —, o que eleva drasticamente o risco de falhas operacionais e acidentes.



A resposta para esse problema não está em ações paliativas ou superficiais, como a instalação de salas de descompressão nas empresas ou palestras motivacionais esporádicas. A verdadeira prevenção exige uma reforma estrutural e organizacional. As instituições precisam assegurar a segurança psicológica, criando canais confidenciais onde os colaboradores possam expressar suas dificuldades sem medo de retaliações. Mais do que isso, é urgente regulamentar o direito ao desligamento, garantindo que o período de descanso e desconexão seja respeitado de fato.



Investir na saúde mental do trabalhador não é um ato de benevolência, mas um imperativo ético, sanitário e de sobrevivência institucional. Organizações que ignoram a exaustão de suas equipes estão fadadas à perda de talentos e à queda na qualidade de seus serviços. O futuro do mercado pertence às lideranças que compreenderem que o capital humano é indissociável do bem-estar psíquico. Proteger a mente de quem trabalha é o único caminho possível para construirmos uma sociedade verdadeiramente produtiva, sustentável e humana.





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