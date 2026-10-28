O direito do comprador de assumir o próprio imóvel

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O fantasma dos canteiros de obras abandonados voltou ao centro dos debates com o avanço das recuperações judiciais no setor imobiliário. Diante da paralisação dos trabalhos, é comum que o sentimento de impotência tome conta dos adquirentes, impulsionado pela falsa crença de que a única alternativa é aguardar, como meros credores, o desfecho de um processo judicial longo e danoso. A legislação brasileira, no entanto, garante caminhos bem diferentes.

A Lei das Incorporações Imobiliárias (Lei nº 4.591/64) oferece aos compradores um poderoso escudo de proteção patrimonial. Quando a empresa entra em colapso, a coletividade tem o direito de notificar e destituir a incorporadora inadimplente, constituir um condomínio de obras e eleger uma comissão de representantes. Essa mudança de regime transfere a gestão do empreendimento para os próprios adquirentes, que passam a controlar as finanças, reestruturar o orçamento e contratar uma nova construtora para concluir o projeto.

Essa foi a arquitetura jurídica que desenhamos e estruturamos no emblemático caso da Construtora Dallas, em Pernambuco, que envolveu mais de duas mil famílias. Para evitar que imóveis quitados fossem tragados para pagar dívidas da empresa, orientamos os compradores a tomarem a frente dos canteiros. O Edifício Golden Jaqueira virou o grande marco dessa reação: sob a condução firme de uma comissão de representantes organizada, os futuros moradores definiram um novo rateio, reergueram a estrutura e conquistaram a entrega das chaves.

O mesmo modelo permitiu a retomada de outros projetos do grupo — como o antigo Golden Island (atual Aurora de Home) e o Golden Wind —, além de expandir a solução para empreendimentos paralisados por outras construtoras no Recife (a exemplo da Conic) e em Olinda (como o residencial da São Bento, cuja obra foi assumida pela Geriza, dos empresários Alexandre Mirinda e seu filho Ivan).

Se a lei assegura essa prerrogativa e a prática comprova sua eficácia, a falta de informação ainda é o grande obstáculo. O comprador comum costuma desconhecer os instrumentos de proteção e, em momentos de crise, hesita em se mobilizar, buscando suporte técnico apenas quando a obra já acumula anos de abandono.

Diante do colapso de uma incorporadora, o tempo é o recurso mais precioso. Quanto mais rápida for a articulação dos adquirentes, maiores serão as chances de salvar o empreendimento e viabilizar a substituição das empresas que interromperam as obras por construtoras de primeira linha e reputação ilibada, associadas à Ademi-PE. O direito oferece as ferramentas legais; cabe à coletividade assumir o protagonismo para proteger seu patrimônio e finalmente receber suas chaves.





* Advogado especialista em Direito Imobiliário, sócio do Moraes Guerra Advocacia (MGA) e diretor de Meio Ambiente e Legislação da Ademi-PE.



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