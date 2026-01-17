O e-commerce cresce, mas a lógica do crescimento mudou

A- A+

As projeções para o comércio eletrônico brasileiro em 2026 apontam para um faturamento próximo de R$ 260 bilhões, consolidando o canal digital como um dos pilares do varejo nacional. À primeira vista, os números reforçam a narrativa de expansão contínua do setor. Uma leitura mais atenta, porém, revela que o crescimento do e-commerce deixou de ser uma equação simples entre mais vendas e maior eficiência. O mercado amadureceu e, com ele, o consumidor.

O estudo E-Consumidor 2026, da Nuvemshop em parceria com a Opinion Box, evidencia um comportamento cada vez mais estratégico por parte do comprador digital. A jornada de compra tornou-se mais fragmentada e comparativa: o consumidor transita entre marketplaces, redes sociais e lojas próprias das marcas, avaliando preços, condições logísticas, reputação e experiência antes de concluir a compra.

Esse movimento desloca o centro de poder para quem consome e impõe pressão constante sobre margens e diferenciação.

Os marketplaces permanecem como o principal polo do consumo digital, escolhidos por 70% dos usuários. Esse protagonismo, no entanto, está menos associado à lealdade e mais à percepção imediata de valor. Preço competitivo, navegação intuitiva e rapidez na conversão seguem como fatores decisivos.

Em um cenário de renda pressionada e crédito caro, o consumo digital se ancora na racionalidade: compra-se onde a equação custo-benefício parece mais vantajosa, ainda que isso implique trocar de marca com frequência.

A crescente importância de benefícios como frete grátis, descontos diretos, programas de pontos e cashback reforça essa lógica. Esses mecanismos deixaram de ser diferenciais e passaram a funcionar como requisitos mínimos de competitividade.

O risco estrutural é evidente: quando todos oferecem incentivos semelhantes, a disputa tende a migrar para uma espiral de preços mais baixos, com impacto direto sobre a sustentabilidade dos negócios, especialmente para pequenos e médios varejistas.

As projeções de crescimento em torno de 10% para 2026, com aumento do número de compradores, do volume de pedidos e do tíquete médio, devem ser interpretadas com cautela. Elas indicam expansão, mas não necessariamente a qualidade desse crescimento.

Um mercado que vende mais, mas depende excessivamente de incentivos financeiros para converter, tende a operar sob pressão permanente de rentabilidade.

Nesse contexto, o desafio central do e-commerce brasileiro deixa de ser a atração de tráfego e passa a ser a construção de recorrência. A disputa não é apenas por cliques, mas por relevância ao longo do tempo.

Estratégias focadas exclusivamente em performance e aquisição mostram sinais de esgotamento. O avanço do setor dependerá da capacidade das marcas de transformar transações em relações, dados em inteligência e crescimento em valor sustentável.

O e-commerce segue crescendo. Mas, em 2026, crescer será menos sobre escalar volume e mais sobre redefinir o próprio modelo de competitividade digital.



