O "El Niño" está a caminho

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“El Niño” em espanhol significa “o menino” ou “o menino Jesus”, nome dado por pescadores peruanos no século XIX, pelo fato de que o fenômeno de aquecimento das águas do Oceano Pacífico geralmente ocorria próximo do Natal.

O fenômeno climático caracterizado pelo aquecimento das águas do Pacífico Equatorial provoca fortes alterações no clima, com secas nas regiões Norte e Nordeste e elevações no índice pluviométrico na região Sul e Sudeste.

Ao contrário do “El Niño”, o fenômeno “La Niña”, significando em espanhol “a menina”, é usado para caracterizar o resfriamento das águas do Pacífico Equatorial, igualmente capaz de alterar o padrão das chuvas e temperatura global.

Desta feita, os climatologistas anunciam com grande destaque fortes evidências de alerta, para a chegada do temido “El Niño”, cuja experiência já vivenciamos em anos recentes no Brasil, com frio e chuvas torrenciais no Sul e Sudeste e terrível seca no Norte e Nordeste, atingindo a mata litorânea onde se localiza a tradicional e multissecular cultura canavieira, que foi e ainda subsiste, apesar do forte comprometimento que vem sofrendo nas últimas décadas, como um dos pilares de sustentação econômica e social na região mais carente do Brasil.

Infelizmente, apesar dos inúmeros alertas sobre a necessidade de adoção de providências públicas e privadas, capazes de mitigar os efeitos do referido fenômeno sobre o Nordeste canavieiro, medidas que já foram objeto de proposta técnica com todo o detalhamento para sua implantação no perímetro mais vulnerável da Zona da Mata de Pernambuco, até agora nada, absolutamente nada foi feito, quer pelo Estado isoladamente, em parceria com o governo Federal, e mesmo no modelo PPP — parceria-público privada, nos restando a esta altura apenas rezar para que a anunciada tragédia tenha piedade de nós, Unidades Produtoras, Fornecedores de Cana e milhares de trabalhadores, no campo e nas indústrias, atingindo inclusive o abastecimento urbano em cerca de cinquenta municípios estaduais com população da ordem de um milhão e quinhentos mil habitantes, sem considerar os efeitos diretos e indiretos que se irradiam pela região metropolitana do grande Recife.

Vale ressaltar mais uma vez que o Projeto intitulado “Águas do Norte” foi apresentado e reapresentado ao governo estadual, como iniciativa técnica de uso múltiplo, abastecimento urbano, diversificação econômica, e irrigação agrícola, consistindo na construção de micro bacias de acumulação, concebidas tirando partido da topografia da Zona da Mata, de sorte a guardar as águas do inverno para utilizá-la no verão, que promete ser devastador segundo os insistentes alertas que temos recebido.

Observo, não apenas como profissional voltado para o setor sucroalcooleiro, mas principalmente como cidadão pernambucano, preocupado com a situação que possa advir, com a consequente perda de milhares de empregos de difícil e rápida substituição no campo e nas cidades atingidas, sem considerar outros fatores de forte impacto econômico e social, dentre eles o comprometimento da contribuição tributária do cluster sucroalcooleiro em âmbito federal, estadual e municipal.

O “menino” está chegando e precisamos nos preparar para recebê-lo.





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