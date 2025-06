O erro das franquias

A- A+

O setor de franquias brasileiro faturou mais de R$270bilhões em 2024, segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF). Apesar dos números, ainda nos deparamos com problemas críticos – o valor de fechamentos de unidades de marcas associadas à entidade no ano passado foi de 6,4%, superior ao ano de 2023, que registrou 5,9%. O paradoxo entre crescimento expressivo e mortalidade de lojas ganhando espaço motiva a reflexão sobre os fatores que levam as redes em expansão a não se sustentarem.

Uma das principais explicações para esse paradoxo é a expansão acelerada sem estrutura. Muitas redes apostam em crescimento rápido, mas sem um planejamento estratégico sólido nem capital de giro suficiente, o que compromete a capacidade de sustentar suporte e padronização. A escassez de recursos, aliada ao planejamento falho, é uma das principais causas de falência de marcas.

A seleção inadequada dos investidores também é um problema sério. O perfil de franqueados sem experiência no ramo e a inexperiência de quem formatou a franquia influenciam diretamente o desempenho. Muitas redes lançam o modelo sem operar lojas próprias antes, ou o fazem sem validar estruturalmente o negócio. Sem preparação e curadoria de franqueados, o suporte se mostra insuficiente e a rede fica fragilizada.

Outro elemento que contribui para essa taxa de falência são erros com ponto de venda e mercado. Localização inadequada é um problema muito comum em diversos tipos de negócio. Quando somados a um fluxo de caixa mal gerido, à concorrência intensa e à ausência de marketing estratégico, esses fatores se tornam letais para qualquer rede.

Para que o crescimento de franquias seja saudável, é crucial investir em planejamento, estrutura operacional, seleção criteriosa de franqueados, suporte contínuo e escolha assertiva de ponto. Crescer demais sem essas bases torna a rede vulnerável, levando à insustentabilidade e fechamento precoce. É preciso criar um equilíbrio entre a ambição de ser o maior e a solidez de ser o melhor.





___

Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.



Veja também