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opinião O Estado que desvalorizou a medicina Da Lei de 1968 ao abismo: a omissão que desvalorizou a medicina

A Lei nº 6.123 de 1968 organizou o funcionalismo público de Pernambuco sob uma lógica de equilíbrio: uma estrutura única de vencimentos, com níveis comuns para profissionais de formação superior. Naquele modelo, médicos, engenheiros e juristas ocupavam patamares equivalentes. Havia reconhecimento. Havia justiça.

Após 1970, esse modelo começou a ser desmontado. A ruptura se consolidou com a Constituição de 1988, que deu ao Judiciário autonomia administrativa e financeira. Juízes e promotores passaram a ter carreira própria, reajustes independentes e proteção institucional. Criou-se, na prática, uma elite dentro do serviço público.

E o que fez o Estado? Omitiu-se.

O Poder Executivo não estruturou para a medicina uma carreira com a mesma força. Deixou os médicos fragmentados, sem autonomia e sem proteção. Enquanto o Judiciário subia, a medicina descia.

Hoje, o resultado é um escândalo institucionalizado: médicos da rede pública recebem múltiplas vezes menos que magistrados. Não é uma diferença técnica — é uma distorção política. Criou-se um país onde julgar vale mais do que salvar vidas.

E não se pode silenciar também sobre outra omissão: o próprio Congresso Nacional. Ao longo dessas décadas, inclusive sob a presidência de médicos, perdeu-se a oportunidade de corrigir essa desigualdade histórica. A pauta foi negligenciada.

Há, ainda, uma responsabilidade interna. A classe médica, desunida, nunca exerceu plenamente sua força. Uma categoria essencial à vida, se organizada, teria poder real de pressão. Não o fez — e pagou o preço.

Agora, tardiamente, surgem propostas no Congresso tentando corrigir essa distorção, estabelecendo um piso mais digno para os médicos — em torno de R$ 13 mil a R$ 17 mil para uma jornada de 20 horas semanais, com previsão de reajustes e melhores condições de trabalho. Não é o ideal, mas é um começo diante de décadas de abandono.

Depois de mais de 60 anos, o Congresso finalmente começa a discutir o óbvio: que o médico não pode continuar sendo tratado como uma profissão de segunda categoria dentro do Estado.

A Lei de 1968 mostrou que já fomos capazes de equilíbrio. O que veio depois foi abandono.

E é esse abandono que precisa ser denunciado.

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