Entre os poetas gregos do mundo antigo, certamente, Homero é um dos que merecem as honrarias. Na sua famosa obra Odisseia, construiu uma história em que o centro dos arrazoados são as peripécias de Ulisses. Entre tantos episódios vividos pelo herói grego, o seu encontro com o filho de Netuno foi algo alarmante e, ao mesmo tempo, desafiador, exigindo de Ulisses muita astúcia.

A inimizade construída entre Ulisses e Poseidon (Netuno para os romanos), fez com que o retorno de Ulisses para sua terra natal se transformasse em um verdadeiro martírio. Sendo aprisionado em uma caverna, juntamente com seus soldados, pelo gigante Polifemo (filho de Netuno). Narra Homero, que o gigante possuía apenas um olho e que praticava canibalismo. Na tentativa de conseguir sair da caverna, Ulisses embebedou Polifemo e ainda o cegou.

Embora o relato seja fictício, não é difícil encontrar pessoas que embora possuam dois olhos, enxergam apenas com um. Não que o outro esteja sem capacidade de ver as coisas, mas não conseguem observar a história por mais de um viés.

Insistindo em apresentar os fatos através de uma rua de mão única, tornando seus desejos e suas amarguras em reflexões eiradas de vícios. Na verdade, até compreendem os fatos históricos, mas o comprometimento os impede de externá-los. Assim, procuram propagar o que lhes convém.

Há também os que se tornaram cegos por intermédio da Soma (expressão do Huxley) e, assim, perderam toda e qualquer capacidade de entender ou enxergar o que se encontra ao seu redor. Preferindo a mesmice, contentando-se com o status quo, acreditando ser o suficiente para permanecer ocupando espaços que, no passado, lhes foram proporcionados com frequência, mas atualmente resta-lhes apenas um.

Sendo assim, não têm compromisso com a história, mas se deleitam em oferecer o que lhes proporciona prazer, sem se preocuparem com as consequências. Afinal, o importante é manter seus asseclas.

Feliz Ano Novo!







___

