O filho primogênito

Da colônia à república enfrentando toda sorte de adversidades, políticas, econômicas, sociais e naturais, decorrentes da instabilidade climática na Região, ao longo de mais de quinhentos anos, o setor da agroindústria canavieira de Pernambuco é o nosso herói primogênito com relevantes serviços prestados à sociedade estadual, regional e ao país como um todo.

É inconteste a relevante participação do setor canavieiro na geração de emprego e renda, na geração de divisas, na contribuição tributária, na produção de alimento de primeira necessidade, na geração de energia limpa e renovável, contribuição esta que lhe garantiu destacado protagonismo como carro-chefe do nosso esforço desenvolvimentista ao longo de cinco séculos de atividade na Região mais carente do Brasil.

Outrossim, a despeito do citado elenco de predicados, que permitiram ao setor chegar até os dias de hoje, exercendo o seu importante papel, percebemos um certo desequilíbrio na relação custo/benefício da atividade setorial na interação com o setor público, não por deliberada intenção, mas talvez por desconhecimento do que poderia ser feito em parceria público/privada para potencializar os benéficos efeitos da atividade para a sociedade como um todo, senão vejamos:

Uma das poucas vantagens comparativas da atividade sucroalcooleira exercida no Nordeste em relação ao Sudeste é a menor distância das Unidades Produtoras de açúcar e etanol, apenas setenta quilômetros para os portos de Cabedelo, Recife, Suape e Maceió, quando os produtos se destinam à exportação, contra mais de quinhentos quilômetros de distância média no Centro/Sul, vantagem esta que foi protegida durante décadas pelo antigo IAA — Instituto do Açúcar e do Álcool, tradicional agência reguladora protetora do Nordeste Canavieiro hoje extinta.

Por outro lado, observamos que a proximidade das Usinas da Região Metropolitana de cinco capitais, insuladas na Mata Canavieira litorânea, acelera o processo de competição do metro quadrado urbano com o hectare rural.

Essa situação poderia ser neutralizada, em grande parte, num eventual processo de recuperação setorial através do incentivo ao trato cultural adequado, elevando o baixo rendimento agrícola observado na Região. Isso também substituiria a expansão horizontal nas áreas cultivadas pelo crescimento em toneladas de cana por hectare, de 45/50 para 70/80 toneladas mediante a irrigação e fertilização tecnicamente recomendável.

No entanto, essa elevação da produtividade é em grande parte inviabilizada pela dificuldade de acesso ao crédito agrícola principalmente por parte de milhares de pequenos e médios produtores canavieiros, hoje responsáveis por cerca de cinquenta por cento da produção estadual.

Observamos que projetos em parceria público privada já foram apresentados desde alguns anos aos Governos Estadual e Federal e aguardam até hoje uma definição. Vale chamar atenção didaticamente que o risco de perdas de natureza econômica e social para o estado e a sociedade como um todo na grave crise que o setor vem enfrentando é muito maior do que o esforço para implementar providências de caráter emergencial para mitigar os nefastos efeitos do que possa advir.

Vale destacar que involuímos nos últimos quarenta anos em Pernambuco, de 26 milhões de toneladas de cana para apenas 13 milhões de toneladas atualmente. Esse quadro compromete dez unidades produtoras, responsáveis por cerca de quarenta mil empregos no campo e nas indústrias, com devastadores efeitos na zona de influência dessas empresas, que estão distribuídas por mais de 50 municípios localizados na Zona da Mata. A população afetada é da ordem de 1,5 milhão de habitantes.

Finalmente, celebrando com muito orgulho a resiliência nordestina, um forte abraço Canavieiro aos nossos “agentes secretos” Kleber Mendonça e Wagner Moura.





