O futuro começa no território: a virada da primeira infância no Brasil

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A aprovação de marcos como o Plano Decenal da Primeira Infância (2026-2036) sinaliza que o Brasil encerrou uma etapa de convencimento teórico para iniciar, finalmente, a era da execução territorial. Em 10 anos do Marco Legal da Primeira Infância, o País já consolidou evidências científicas, diretrizes jurídicas e marcos legais robustos que comprovam que o investimento nos primeiros seis anos de vida é o caminho mais curto para reduzir desigualdades estruturais. Agora, o desafio que se apresenta para gestores e sociedade civil é traduzir esse arcabouço em políticas integradas que impactem o cotidiano das crianças onde elas realmente vivem: nos territórios, nas praças e nas comunidades.

Esse amadurecimento não ocorre no vácuo, mas é fruto de uma construção coletiva de décadas. Instituições como o Instituto Alana têm sido pilares fundamentais nessa trajetória, atuando na incidência política e na mobilização social para garantir que o direito ao brincar, o cuidado e o desenvolvimento integral não sejam vistos como concessões, mas como prioridades absolutas. Ao longo dos anos, essa atuação ajudou a fixar a compreensão de que a primeira infância é uma janela única de oportunidade biológica e social, mas também um período de extrema vulnerabilidade, especialmente quando atravessado por abismos socioeconômicos.

Nesse cenário, a visão estratégica se expande. A Fundação Bernard van Leer trouxe uma perspectiva que hoje é central no debate público: o desenvolvimento infantil passa, necessariamente, pelo desenho das cidades. O conceito de que o ambiente urbano molda o cérebro e o comportamento das crianças transformou o urbanismo em uma ferramenta de política social. Em Recife, essa agenda se fortalece através da colaboração entre os atores do poder público, o terceiro setor e a própria fundação, testando iniciativas e incorporando o pensamento estratégico sobre a infância nas políticas públicas da cidade. O Plano Recife 500 Anos, em sua segunda edição, projeta a capital pernambucana como uma Cidade do Conhecimento, mas reconhece que esse futuro só será possível se a base for plantada agora, garantindo que a cidade seja amigável, segura e estimulante para quem a enxerga da altura de 95 centímetros.

Exemplos práticos da união eficaz entre planejamento e território foram experimentados no projeto "Primeiro a Infância", construído pela Agência Recife para Inovação e Estratégia (ARIES) atuante em diferentes frentes de pesquisa, comunicação e pilotos de intervenções urbanas. Ao requalificar praças e caminhos escolares, por exemplo, as cidades não estão apenas “embelezando o espaço público”, mas, sim, criando também novas oportunidades de desenvolvimento e aprendizagem, lazer, qualidade de vida, de vínculo entre cuidadores e crianças, além da tendência ao aumento da segurança ao público beneficiado.

No entanto, para que esses avanços não fiquem restritos a ilhas de excelência, é preciso enfrentar o gargalo da fragmentação. O papel dos novos planos decenais e das estratégias de longo prazo, como o Recife 500 Anos, também elaborado pela ARIES, é justamente criar a "cola" institucional necessária para que essas áreas trabalhem de forma coordenada e orientada por dados.

Não existe uma infância homogênea no Brasil; existem múltiplas realidades moldadas por fatores que muitos não se dão conta, como a qualidade do asfalto, pela presença de saneamento e pela oferta de equipamentos públicos no entorno das casas, acesso a serviços de saúde e de educação, opções seguras o horário do contraturno escolar, e muito mais. Para que o planejamento se transforme em mudança de trajetória de vida, é indispensável garantir financiamento contínuo e capacidade técnica para implementar soluções que respeitem essas diferenças geográficas, visando tratar o desenvolvimento infantil como uma política contínua e perene.





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