O futuro da energia não é apenas renovável, é inteligente

A transição energética foi, por muito tempo, conduzida por um discurso ambiental necessário e urgente. Hoje, gerar energia limpa é essencial, mas já não é suficiente para atender às demandas das empresas. O diferencial competitivo passa a estar na capacidade de integrar geração, consumo e estratégia empresarial, em um ambiente cada vez mais complexo do ponto de vista regulatório e econômico.

A expansão da energia solar transformou a matriz elétrica brasileira e consolidou a fonte como protagonista. De acordo com o Balanço Energético Nacional 2025, da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), cerca de 88% da eletricidade gerada no Brasil em 2024 teve origem em fontes renováveis, com crescimento consistente da geração solar e eólica. Esse avanço, no entanto, traz novos desafios relacionados à previsibilidade, à gestão do consumo e ao equilíbrio do sistema.

Com o amadurecimento do setor, a energia deixou de ser apenas um insumo operacional e passou a ocupar um papel estratégico. Volatilidade de preços, maior exigência regulatória e pressão por eficiência tornaram o tema central para empresas com consumo elétrico relevante e planejamento de longo prazo.

Esse movimento se reflete na expansão do Mercado Livre de Energia, que respondeu por aproximadamente 42% do consumo de eletricidade no país em 2024, segundo a Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia (ABRACEEL). Dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) mostram que mais de 20 mil novos consumidores migraram para esse ambiente no mesmo período, ampliando a necessidade de decisões contratuais mais estruturadas e de maior gestão de risco.

O debate se torna ainda mais relevante quando se discute a segurança do sistema elétrico. Parte do mercado tem priorizado a liquidação de energia no curto prazo, em detrimento de contratos de longo prazo e investimentos em ativos de geração. Esse comportamento amplia a exposição à volatilidade e reforça a importância de decisões baseadas em planejamento, lastro e visão de longo prazo, como apontam análises recorrentes da EPE e da própria CCEE.

Além disso, a digitalização do setor elétrico avança de forma consistente. Informações do Ministério de Minas e Energia indicam que a ampliação de sistemas de medição, automação e monitoramento em tempo real tornou-se um dos pilares da modernização do sistema, especialmente diante do crescimento de fontes intermitentes como solar e eólica. Estudos de planejamento da EPE também destacam que a gestão da demanda será tão relevante quanto a expansão da oferta nos próximos anos.

Usar a energia com inteligência significa integrar geração, consumo e eficiência energética. O uso de dados e ferramentas de análise permite otimizar contratos, reduzir riscos e aumentar a previsibilidade, contribuindo para a resiliência das empresas em um ambiente econômico desafiador.



