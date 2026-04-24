O futuro do Recife passa pelos seus habitantes

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À medida que nos aproximamos de 2026, o Recife se depara com uma remodelação crucial: quem deve ocupar o centro do futuro que a cidade deseja construir? Experiências recentes mostram que a transformação urbana não se realiza apenas por meio de novas obras ou da adoção de soluções inovadoras, ela acontece quando as pessoas passam a ser o foco das decisões e da construção de estratégias e ferramentas capazes de tornar concreto o futuro almejado.

Frente a esse desafio, o Plano Recife 500 Anos e o Plano do Centro do Recife consolidam-se como ferramentas estruturantes de longo prazo, capazes d e orientar ações e investimentos estratégicos. Os dados da nova LPUOS, aprovados em 2025, apontam que o Centro perdeu aproximadamente 42 mil moradores em dez anos segundo o IBGE, evidenciando perda de densidade e redução da economia cotidiana. E cidades que perdem moradores perdem vitalidade: cai o fluxo diário, enfraquece o comércio, imóveis se tornam ociosos e o espaço urbano deixa de produzir vida. Reverter esse cenário é condição essencial para preservar o Recife.

O plano estratégico para o Centro do Recife (Plano do Centro), lançado em 2025, busca direcionar alternativas aos diversos desafios e potencialidades do território ao articular moradia, mobilidade, cultura e dinamização econômica em uma mesma estratégia territorial. Mas o próximo passo é decisivo: transformar planejamento em ocupação real, política em permanência, diagnóstico em mudança observável no espaço urbano. Assim, 2026 se apresenta como ano decisivo para a consolidação dessa agenda, com investimentos efetivos, engajamento redobrado e resultados mensurados.

Há evidência de que o Recife possui base para isso. O Porto Digital comprova que densidade urbana combinada a inovação gera economia, emprego e fluxo humano, elementos essenciais para uma cidade viva. O desafio agora não é apenas expandir tecnologia, universidades a políticas urbanas, cultura a reocupação de imóveis ociosos.

Referências internacionais ampliam esse argumento. Medellín, Barcelona e Montreal demonstram que a revitalização bem-sucedida exige três pilares simultâneos: moradia acessível, espaços públicos ativos e participação comunitária contínua. Onde moradores permanecem, economias de vizinhança florescem; onde são removidos, a revitalização se torna apenas estética. O Recife tem condições de seguir esse caminho de forma própria, valorizando sua diversidade cultural, potência criativa e tecido social.

Por isso, o recado estratégico é direto: 2025 foi o ano que abriu a porta; 2026 definirá se o Recife atravessará por ela. Uma cidade não renasce no Centro quando espera por investimento, ela renasce quando cria condições para que as pessoas permaneçam, habitem, circulem, empreendam e pertençam. Esse é um projeto de futuro. Se a cidade deseja ser mais justa, resiliente e inovadora, o caminho é um só: devolver vida aos lugares onde ela se perdeu e garantir que seus habitantes sejam não apenas usuários, mas autores do Recife que está por vir.







* Arquiteta, urbanista e diretora-presidente da Agência Recife para Inovação e Estratégia (ARIES).





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