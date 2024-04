O futuro quer ir embora

A- A+

O Uber encosta na esquina da avenida Paulista com Bela Cintra na manhã de terça-feira (3). A voz forte do locutor da rádio enche o ambiente, enquanto o motorista pergunta se desejo ouvir notícias ou música. “Notícias”, respondo de bate-pronto. O locutor segue narrando a disputa entre o governo e a Petrobras. Nos últimos 5 anos, a empresa teve 5 presidentes nomeados e 1 interino. Rotatividade acima da média para uma empresa com 70 anos.



O motorista conta que se formou em economia e pagou sua escola trabalhando como motorista de aplicativo. “Eu entendo o que eles estão querendo com esta pressão em cima da Petrobras, isso vem desde o Bolsonaro. Em vez de meter a mão na empresa, deveriam deixar o pessoal trabalhar. Do jeito que está fica difícil confiar”, diz Wesley (nome fictício), corintiano, nascido e criado no Tatuapé.



Na última década, a Petrobras foi desmoralizada aqui e lá fora graças às interferências, criminosas ou não, praticadas por quem se sente mais dono da empresa do que os seus próprios acionistas, o velho conhecido patrimonialismo. A empresa foi processada e condenada a pagar indenizações bilionárias nos Estados Unidos, como registrei neste artigo publicado no Poder360 em 18 de julho de 2022.



Um dos que levou uma gorda indenização foi o The Vanguard Group, dono de uma carteira de investimentos de US$ 7 trilhões, mais de 3 vezes o PIB de US$ 2,17 trilhões do Brasil registrado em 2023. O Vanguard é o maior investidor estrangeiro da Petrobras e seu acordo com a empresa, firmado nos Estado Unidos, permanece secreto até hoje, inclusive para o Congresso Nacional.



Quando metem a mão na Petrobras, tanto Lula quanto Bolsonaro batem de frente com este imenso poder econômico. Se o The Vanguard Group fosse um país, ele seria a 3ª economia do mundo, atrás dos Estados Unidos e da China. De acordo com informações da Petrobras, os estrangeiros detêm 47,51% do capital da empresa. Num país no qual a economia é movida a óleo diesel, esse investimento é um mix de poder econômico com poder político.



O motorista do Uber não conhece esses detalhes, mas, apesar de ainda ser bastante jovem, lembra dos altos e baixos da briga entre o governo e a Petrobras nos últimos anos. Preços de combustíveis e inflação costumam andar de mãos dadas há décadas. “Me lembro bem da greve dos caminhoneiros em 2018. Faltou gasolina e teve posto vendendo combustíveis a quase R$ 10 em São Paulo”. Eu digo que em Brasília a gasolina chegou a passar de R$ 10. “Não duvido, não. Virou uma insegurança geral”, responde.



Pergunto ao motorista do Uber sobre as suas perspectivas. Ele reconhece não ter perspectivas. E abriu o coração: “Eu não sinto confiança no governo. Não é neste governo. É em quem governa. O que eu quero mesmo é juntar dinheiro para ir embora. Quero casar, ter filhos, andar para frente. Infelizmente, não vou conseguir isso no Brasil, porque isso aqui está virando uma baderna. Tenho um amigo que juntou dinheiro e foi para os Estados Unidos com a mulher. Começou trabalhando na construção civil e hoje tem uma empresa de reforma na Flórida. Ele teve filhos, conseguiu ir em frente. Se eu ficar aqui, vou morrer dirigindo Uber. Se é que ainda vai ter Uber depois que o governo resolver meter a mão no nosso trabalho”.



Guardadas as proporções, a desconfiança também influiu na decisão dos investidores estrangeiros de tirar US$ 15 bilhões da Bolsa só no 1º trimestre deste ano, nada menos que R$ 75 bilhões, quase o mesmo valor dos dividendos que a Petrobras deveria distribuir e não distribuiu por pressão do governo. Essa novela dos dividendos ainda pode render processos lá fora com indenizações polpudas, repetindo um filme conhecido. Uns tiram o dinheiro, outros sonham em tirar o corpo e a alma.



“Você não tem a mínima esperança de que as coisas vão melhorar? Você ainda é muito jovem, tem uma vida inteira pela frente”. Ele me encara pelo retrovisor como se eu tivesse dito alguma heresia, passa a mão na cabeça, acaricia a Bíblia gasta encaixada entre o para-brisa e o painel, e responde num tom irônico: “Doutor, se eles não deixam a Petrobras e a Vale trabalhar, o que me garante que vão me deixar trabalhar? Meu pai trabalhou a vida toda, tinha uma loja de ferragens, formou os filhos, mas nenhum de nós quis continuar no negócio porque cada vez que entrava um dinheiro vinha a Justiça do Trabalho e levava a maior parte. Não adiantava fazer tudo certinho, pagar em dia. Justamente por eu ainda ser jovem é que só penso mesmo é em ir embora, largar isso aqui”.



Em 15 de outubro de 2022, pesquisa publicada pela Folha mostrou que 76% dos jovens brasileiros deixariam o Brasil para sempre se pudessem. O motorista Wesley é um deles. Seu sentimento sintetiza o de uma maioria de jovens que confia cada vez menos no Brasil, seja por culpar os governos, seja por culpar as instituições. No caso da pesquisa da Folha, eles têm de 15 a 30 anos, ou seja, são a massa entrando na idade produtiva, aqueles que deveriam estar sendo preparados para construir nosso futuro, querem ir embora para bem longe em busca de um futuro melhor.



Como Wesley, a maioria dos jovens é movida pelo mesmo sentimento: “O que me garante que vão me deixar trabalhar?”.



* Jornalista



- Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria para possível publicação.

Veja também

OPINIÃO Auto regularização da RFB sobre as subvenções aumentará arrecadação