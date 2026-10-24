O gigante canavieiro

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Casa Amarela (São Paulo) 21 de novembro de 1963.

Numa das 19 vezes que deixei Londres, para vir ao Rio, tocado pela guerra surda de um miserável do gabinete de Juscelino Kubitschek contra a nossa estrutura empresarial, o presidente convidou-me uma manhã, para ir vê-lo no Palácio das Laranjeiras.

E me disse:



— “tenho já pronto o decreto nomeando-o chefe da delegação da Conferência do Açúcar em Genebra”.

“Deve saber as duas razões especiais por que o governo o preferiu”.



“Por que é um homem dos produtos primários e partidário de exportá-los, antes de pensar na industrialização, no estilo em que se vem fazendo”.



“E porque não aceita dinheiro para representar-nos em funções outras, que não as do seu posto em Londres”.



— “Os dólares que vai gastar na Suíça correrão por conta das suas indústrias privadas”.



Havia uma razão específica para que Gomes Maranhão presidente do IAA, e o seu “team” quisessem o chefe da missão do Brasil em Londres para presidir importante encontro em Genebra.



É que a presidência da conferência canavieira na Suíça estaria inevitavelmente com um inglês.



Os planos do Gomes Maranhão eram ambiciosos.



Pela primeira vez o Brasil se apresentava no teatro internacional do produto com um esquema de exportação como nunca se tinha tido nada semelhante.



Seria esta a primeira recomendação que me formularia Gomes Maranhão, que olha para o comércio das matérias primas com uma mirada de falcão:



— “Nós vamos a Genebra com este particular propósito — sacar, da conferência, uma quota de 500.000 sacas”.



— “Para isto, o apoio dos ingleses é necessário”.



“Torna-se preciso que o “Foreign Office” encare com simpatia o golpe, para eles imprevisto da nossa nova quota”.



“Você deverá dizer, na inauguração dos trabalhos num brinde em inglês, a satisfação da delegação do Brasil em encontrar, à frente das sessões da conferência um delegado dos consumidores”.



E logo que consumidor!



E o porta-voz tanto do Reino Unido como de vários consumidores dos Domínios e plantadores da “Commonwealth” porque mesmo estando desfeito o anel imperial, a Grã-Bretanha ainda conserva, através do vínculo de preferência, sólidos laços com suas ex-colônias.



Dava gosto ver a delegação com a qual o Brasil se apresentou em Genebra. Não poderia imaginar um elenco mais homogêneo, a começar de Fernando Pessoa de Queiroz, “Frere”, Fulvio Morganti, etc. ...



Só Fernando Pessoa equivalia a uma brigada.



Não só pelo que entende da sua especialidade, como usineiro de açúcar, o que já será muito, mas como negociador.



Tem todos os segredos da arte de desatar os nós dos mais delicados problemas.



Aos 17 anos, estudava num colégio da Inglaterra.



Ali havia vinte estudantes argentinos e só três brasileiros.



Pois o líder da comunidade latino-americana era ele.



Contou-me isto Noé Ribeiro.



Apresentei-o, um dia, a Leonardo Truda, que viria a ser o primeiro presidente do IAA em 1933.

Este devia aos “Diários Associados” todas as etapas da sua corrida, desde 1930.



Fernando Pessoa de Queiroz, como o pai, estava arrasado pelo outubrismo.

Seis meses depois, dizia-me Bartolomeu Anacleto:



— “Leonardo Truda vai casar-se.”



“O seu padrinho, na cerimônia religiosa, chama-se Fernando Pessoa”.



“Nosso Fernando Pessoa, como é habitual nele, continua irresistível”.



Com 14 anos, frequentava a nossa casa em Pernambuco, tal qual fazia o pai, em Umbuzeiro, onde meu pai exercia o cargo de promotor.



Ele fascinava minha mãe. Tomava assento em nossa mesa pobre, como um homem.



Maria do Carmo Bandeira de Mello olhava-o, tomada de uma admiração, que não dissimulava:



— “Meu filho — dizia-me — Fernando vai dar um embaixador”.



A jogada de Gomes Maranhão não dependia, entretanto, de nenhum de nós.



Mas, antes da sua arte de ousar, de ser temerário, de calcular, prudente, o jogo, para atirar-se e ganhar.



Não é um insensato para lançar-se a cartadas, sem bases positivas, sem trunfos seguros no naipe.



Um dia fui pagar uma visita ao cubano Lobo, o então “Tycoon” do açúcar.



Logo sorriu quando o informei da cartada que o Brasil ia jogar. Disse-me:



— “Vocês se deem por satisfeitos se saírem daqui com um quota de 200.000 sacas”.



Seria Genebra o ponto de partida da ambição legítima do presidente do Instituto do Açúcar e do Álcool de fazer do Brasil uma

potência açucareira.



Até então o Instituto tinha a mais incrível missão.



Era a de impedir que o Brasil se tornasse mercado mundial de uma riqueza da qual já tivéramos o monopólio no globo.



A revolução de Outubro lançou um aparelho de contenção do progresso canavieiro.



O Estado Federal entrou a se ocupar do plantio da cana, para defender um odioso monopólio.



A indústria e lavoura da cana se tornavam o privilégio de uns poucos.



O estado lhe garantia o direito de, aqui, no sul, ganhassem milhões, sem a obrigação sequer de substituir a maquinaria obsoleta do mundo canavieiro.



O lucro, permitido pelos homens de 30 ao usineiro do sul era abuso que ninguém poderia acreditar hoje.



Movido pelo dínamo Maranhão, entreguei-me em Praga, a um estudo empolgante.



Pensamos substituir as velhas estruturas industriais do Nordeste, por um corpo de usinas de 2 milhões de sacas.



O plano, atribui-o ao governo tcheco, nesta base.



O Brasil daria à Praga a categoria de mercado de redistribuição de café, do cacau, do algodão e das sementes oleaginosas, isto para

a zona da “Cortina de Ferro”.



Em contrapartida, a Skoda e outras fábricas tchecas nos entregariam no prazo de 10 anos equipamentos a fim de renovar a indústria da cana.



O que me encantava em Gomes Maranhão, era sentir o gênio competitivo, que nele mora, para atribuir à cana brasileira o papel que já teve no abastecimento dos mercados de fora.



Os seus antecessores limitavam-se a defender o assunto canavieiro como um negócio de poucos.



Entravam no Instituto para estabilizar o monopólio do consumo interno, fundado na impossibilidade prévia de se aceitar a concorrência mundial.



Trouxe o jornalista de Pernambuco à entidade os planos arrojados de tornar o Brasil um forte “player” do mercado internacional de açúcar.



Ele é o detentor de uma verdade, na qual não se pensa hoje nesta terra.



Gomes Maranhão está na praça a fim de internacionalizar fontes de riqueza nacionais.



Agora, no que se cogita, é em exportar o Brasil para o Acre e o Amapá.





Nota: Artigo de Assis Chateaubriand então Embaixador do Brasil na Inglaterra, publicado no Jornal do Comercio do Rio de Janeiro em 1963, relatando a estratégia do governo brasileiro, na gestão do Presidente Juscelino Kubitschek, para aumentar a participação do açúcar brasileiro nos mercados preferenciais, por sugestão de Gomes Maranhão, à época Presidente do Instituto do Açúcar e do Álcool IAA.

Gregório Maranhão - Consultor empresarial - [email protected]



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