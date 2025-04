O grande golpe. Denúncia sobre SAF!

A- A+

A falácia de que vão vender só o departamento de futebol e vão preservar o patrimônio, é risível. O que menos o torcedor interessa são as piscinas, sede e até mesmo o estádio da ilha.

O que estão preparando para a venda é a nossa história, nossas glórias do passado e nosso prestígio nacional; o patrimônio pouco importa para os forasteiros detentores da SAF.

Acordo de acionista, em preservar e alugar patrimônio para SAF é “balela”, o nosso Direito sempre prevalecerá ao controlador das ações. Se amanhã, houver qualquer desentendimento entre a SAF e o “presidente gestor” do patrimônio do clube, a SAF alugará uma sala em qualquer prédio e funcionará o SCR com toda sua história do passado e presente do nosso clube.

O patrimônio material do clube será consumido pelos impostos e entregue as traças. Seremos como o falido clube internacional - PE, América - PE e tantos outros.

O Sport hoje, vive o seu pior momento político: sequestraram o colégio eleitoral, com listagens de associados aptos para votar, que foram comprados através de torcidas organizadas, funcionários de empresas e os mantém adimplentes, o verdadeiro torcedor que ama e sofre por suas derrotas e sorrir com suas vitórias, estes, por uma questão ou outra, estão inadimplentes temporariamente ou não e estão impedidos de votar e o SPORT não tem mais alternância do poder, cercearam o direito dos verdadeiros rubro-negros mudar seus quadros diretivos quando as coisas forem desastrosas.

O Sport estará para o Brasil, assim como a seleção brasileira está para o resto do mundo. O vil metal é quem seleciona nossa equipe. Atletas sem a mínima condição, vestem nosso manto nacional, unicamente por influência de “empresários”, para em seguida majorar seu ativo de atletas por ter vestido a camisa da seleção brasileira. Ganhar uma Copa, é o que menos interessa aos mercenarios do futebol. Infelizmente essa é a nova epidemia que assola o maior dos nossos esportes - o futebol. E, infelizmente, está chegando a todos os clubes do nosso país.

Caminhos outros surgirão e posso garantir, que se tivéssemos a legitimidade de representar os clubes do nosso estado, alteraríamos a lei 9615/98 de 24 de março de 98 e retornaríamos à praça dos estádios de nossa cidade novos Caiçaras, Lulas, Ninos, Salomões, Ramões, Lucianos, Givanildos, Netos, Traçaias, Gringos, Enios e tantos outros.

Pelo nosso futebol tudo.

----------------------------------

*Os artigos publicados nesta seção não refletem necessariamente a opinião do jornal. Os textos para este espaço devem ser enviados para o e-mail [email protected] e passam por uma curadoria antes da aprovação para publicação.

ARSÊNIO MEIRA DE VASCONCELOS, LUCIANO CALDAS BIVAR, HOMERO LACERDA, TONICO ARAÚJO, JOSÉ JOAQUIM PINTO DE AZEVEDO, LUCIANO DUBEUX DO MONTE, FREDERICO CARVALHO, EDUARDO BARBOSA DE MORAES, MARCELO JARDIM SIMÕES, DELMIRO GOUVEIA, MARCOS AMARAL, PREFEITO JOSAFÁ ALMEIDA, PREFEITO FLÁVIO GADELHA, AMAURY VELOSO, MARCELO RIBEIRO, ADAURY VELOSO, RICARDO MOTTA LÔBO, EMANUEL ROCHA, MANOELA SOARES, LEONARDO LIRA, ANDREI LIRA, RODRIGO EMERENCIANO, PAULO RICARDO LÔBO, EDUARDO DIAS, JORGE MESQUITA, BRUNO REIS, MARCOS CABRAL, JARBAS JÚNIOR, JOSÉ GERALDO VECHIONE, ISNARD DE CASTRO E SILVA, LEONARDO LESSA, FELIPE BRAVO, MARCOS BRUNO GUIMARÃES, MAURO BUARQUE, LUCIANO PETRIBÚ BIVAR, MARCELO CAVALCANTI, JOÃO CARLOS INOJOSA, EVIO GAIOSO, MANOEL RIBEIRO, GALDINO LEONARDO, RODRIGO FURTADO, FERNANDA DE ARRUDA BARRETO, JOÃO PAULO MOTTA, SÉRGIO DE PETRIBÚ BIVAR, RENATO PARENTE, JOSÉ TUPINAMBÁ COELHO, JOÃO COELHO, JOANA PORTELA FLORÊNCIO, JOSÉ PEPE CAL, CRISTIANO BIVAR, LUIS FELIPE MOTTA, ANDERSON PEIXOTO, LEONARDO LOYO e THIAGO PETRIBÚ

Veja também