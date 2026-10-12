O guru vermelho navega num mundo surreal  

A- A+

Dedico este venturoso artigo a todos os rapazes e raparigas, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, leitores dos meus artigos, das Freguesias dos Aflitos, Jaqueira, Graças e Espinheiro, e a todas as raparigas formosas e charmosas que sapateiam no meu coração

MONTANHAS DA JAQUEIRA – Eu juro por Zeus o seguinte: o aiatolá do Planalto falou, com todas as línguas, que é o único candidato “antissistema” e carrega nas costas “a promiscuidade que ficou estabelecida na Suprema Corte brasileira”. Oh céus!

Confesso que fiquei estatelado, com todos os meus olhos, ao ler esta notícia sobre o status do guru vermelho. Ser antissistema significa ser contra si mesmo. Já quase na idade de Matusalém, o macróbio vermelho estaria delirando? Ou falou apenas depois de um vacilo da cuidadora regente ao ingerir umas tubaínas e chamar Jesus de Genésio?!

OoO

Falar em promiscuidade dos demiurgos de capa preta significa declarar uma “star wars”, guerra nas estrelas. A declaração é crucial, mas ao menos por enquanto os demiurgos estão caladinhos.

OoO

Dir-se-ia que o ex-presidente Michel Temer aflorou no recinto com espada flamejante para participar da guerra nas estrelas. Acusado de golpista no caso de impeachment de Dilma, Temer sempre foi hostilizado pelos ortodoxos da seita vermelha. Ele nem esperou esfriar o primeiro turno para declarar apoio a Flávio Bolsonaro. Eis a vingança do mordomo.

OoO

Temer é uma mistura de lobo com raposa e exerce o ofício da manha do gato. O apoio dele é trunfo de ouro para a candidatura de Flávio Bolsonaro nos bastidores. Nestes dias surreais imaginem a troca de figurinhas do mordomo com os aiatolás da República. Temer conversa com eles de igual para igual, de potência a potência.

OoO

Os protestos da seita escarlate sobre a ingerência externa nas eleições equivalem a falar em corda na casa de Tiradentes. Em 2023 uma equipe de 20 publicitários brasileiros trabalhou na campanha do peronista argentino Sérgio Massa contra o direitista Javier Milei. O fato foi noticiado livremente pela mídia na época. Milei ganhou de goleada, mas nunca esquecerá dessa história na vida de suas retinas fatigadas. Por isso sempre chama o guru vermelho de corrupto.

OoO

Eu não estou revelando nenhum segredo de Estado. Nos dias de agora a ingerência nacional e internacional acontece através do general Money. Pense num cara sedutor!

O general Money opera principalmente através das Big Techs e das redes sociais. A tribo de peles vermelhas abomina o capitalismo, mas adora Sua Excelência o Doutor Money, como queiram chamá-lo. As Big Techs são movidas pelo General Money e fazem a cabeça da galera através dos chamados algoritmos.

OoO

Meu sonho de consumo midiático é ser esculachado por um grande dama, como se eu fosse um Nicolas, ser chamado de jornalista piá de côco, para ser consagrado na mídia nacional. Mas, pobre de mim, ninguém me esculacha, nem a caterva vermelha. Eu sou apenas um periodista piazinho do tamanho de uma piaba.







____

Os artigos são de responsabilidade exclusiva dos seus autores. Para submissões, envie seu texto para [email protected]; todos os materiais estão sujeitos à curadoria editorial. No jornal impresso, os artigos devem ter até 2.900 caracteres com espaços.

Veja também