O homem que sabia olhar

Quando uma figura pública morre, as palavras costumam se repetir. Diz-se que foi importante, que deixou um legado, que contribuiu para o país. Tudo isso é verdade no caso de Raul Jungmann. Mas nenhuma dessas frases dá conta de quem ele era.

Porque Raul não foi apenas ex-ministro, ex-deputado ou ex-vereador do Recife, cargo que ele gostava de lembrar como o que mais o aproximou da vida real das pessoas. Ele foi, acima de tudo, alguém que sabia olhar. E olhar, de verdade, é uma forma rara de generosidade.

Conheci Raul há quase duas décadas. Eu era muito jovem. Nos encontramos por uma pauta que defendíamos em comum, eu na militância estudantil, ele no parlamento. Naquele encontro, algo mudou para mim. Não de maneira grandiosa ou épica, mas de um jeito silencioso, daqueles que só mais tarde a gente entende. Raul tinha esse dom: ele mudava as pessoas sem fazer alarde.

Ele acreditava profundamente na política, mas não como um jogo de poder. Para ele, política era ferramenta. Era meio. Era caminho. O que importava mesmo eram as pessoas que caminhavam.

Eu fui uma delas.

Fui tocado. Fui beneficiado. Fui moldado por um olhar atento, curioso e generoso. Raul não me dizia quem eu deveria ser. Ele criava espaço para que eu descobrisse por mim. E talvez isso explique tanto sobre quem ele era.

Raul encantava pela fala, pela inteligência, pela capacidade rara de circular entre mundos diferentes sem jamais parecer deslocado. Conversava com ricos e pobres, com religiosos e ateus, com conservadores e progressistas, com a mesma curiosidade sincera. Ele não queria vencer debates. Queria entender pessoas. Queria construir pontes.

Falávamos de tudo. Inclusive de religião, mesmo ele não sendo religioso. Nessas conversas, ele me apresentou uma frase atribuída a Santo Agostinho: “Amar é: eu quero que você seja.”

Demorei anos para entender o peso disso.

Hoje, acho que essa frase o definia. Raul não queria que ninguém fosse espelho, cópia ou projeto seu. Ele queria que cada pessoa fosse, simplesmente, quem era. Sem gaiolas, sem rótulos, sem medo. Ele acreditava que ideias não deveriam ser sufocadas, que a vida precisava ser vivida por inteiro, e que o maior gesto político, às vezes, era permitir que o outro existisse.

Ele viveu assim.



E, nos últimos meses, me disse isso muitas vezes. Não em forma de conselho, mas em forma de presença. Com a serenidade de quem sabia que plenitude não é ausência de dor, mas presença de sentido.

Agora, Raul não vai mais atender às minhas ligações. Não vai mais puxar assuntos improváveis. Não vai mais me provocar com perguntas que me faziam pensar por dias. Mas ele não desapareceu.

Porque certas pessoas não vão embora.

Elas permanecem nas perguntas que nos ensinaram a fazer. Nos silêncios que nos ensinaram a respeitar. Nos gestos que repetimos sem perceber. Permanecem no modo como atravessamos o mundo depois delas.

Raul viverá em mim.

E, por isso, ele não morre.





___

