O imperdoável gol contra e dois a favor

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Nestes tempos de COPA, importantes brasileiros abriram o certame mundial furando gols contra, para os quais certamente houve inusitada e prévia preparação com intenso treino para sair do jeito que o diabo gosta.

A despeito da nossa indignação para com o gesto dos autointitulados “patriotas” e seus “dark alazões”, estes podem ser surpreendidos com a esperada anulação da proeza, para alívio da imensa plateia de torcedores internos e externos, sempre atentos aos movimentos dos adversários para previsível e destemperada derradeira tentativa, antes dos traidores da pátria serem contemplados com um reluzente cartão vermelho pela vergonha cometida e consequente expulsão da nossa seleção empenhada na disputa por dias melhores.

Sendo assim, quem sabe se não seria melhor para eles e para o Brasil, aproveitando o embalo da COPA, que ficassem por lá mesmo, vez que são bem recebidos com sinal verde, inclusive para a permanência definitiva com visto de residência como especial e particular deferência do great aniversariante dono do pedaço.

Outrossim, se por ventura resolverem ficar aqui em casa, para participar do importante certame doméstico que se avizinha, estejam certos, de que a plateia nacional é “gato escaldado com medo de água fria”, lembrando mais uma vez, “que de onde menos se espera daí mesmo é que não sai”, “Dark Horse”, só em filme de terror cavalgado pelo demônio, ou na lua disputando com São Jorge e seu imponente cavalo branco do bem, uma peleja de capa e espada, para plateia em suspense, aterrorizada pela versão macabra, ou alternativamente às gargalhadas pela comédia, pontuada pela queda e coice do Master alazão.

Isto posto, a sugestão é fazer um ajuste cinematográfico, mudando o cavalo de escuro para claro, como o alazão do santo guerreiro, simbolizando o bem contra o mal, estejam certos de que seria melhor, garantido nas paradas de sucesso, se é sonho ou pesadelo o lançamento está próximo, veremos.

De qualquer sorte, a trágica proeza levada a efeito em Washington, só não foi maior do que o fechamento do Estreito de Ormuz, com as tarifas e outras maldades impostas ao Brasil, no vai e vem do humor do Great anfitrião aniversariante da COPA.

Perguntar não ofende,— Fulanos de tal, será que vocês sabem que a inusitada atitude do mau, quando praticada de forma recorrente é crime grave imputando aos seus autores, pegos em flagrante delito sem o menor resquício de arrependimento, desprovidos de vergonha e autocrítica, sujeitando-se às mais severas punições pela justiça da Nação traída?

Entretanto, em contrapartida ao “gol contra” do Master traidor, já contabilizamos nesta COPA, dois gols para o Brasil, o de Vini Jr. Contra o Marrocos e o do Prefeito de Nova York Zohran Mamdani prestando homenagem à Democracia brasileira na pessoa do jogador Sócrates, relembrando a luta do legítimo patriota durante a batalha pela queda da ditadura de tenebrosa e indelével lembrança, que pontificava no Brasil à época.

VIVA O BRASIL!





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