O incêndio de Roma. Ou a certeza da própria obsessão

No ano 64 depois de Cristo, o imperador Nero foi acusado de incendiar Roma. Historiadores dão três versões para o episódio: Nero o teria feito para construir um palácio; para reformar a cidade romana; ou teria sido uma infâmia partida de seus inimigos. Não havia envolvimento de outros países. Nem discussão sobre trocas comerciais. Não se tratava de imposições tarifárias.



Em 2025 da era cristã, o presidente Trump acendeu um incêndio econômico. Supertarifou mais de cem países; não promoveu nenhuma negociação; revogou a ordem econômica construída após a Segunde Guerra, em 1945. Na prática, trata-se de modelar o mundo ao gosto de uma egolatria. Sem um projeto definido. Sem um estudo de causas e efeitos.



Em 1994, o então presidente FHC, reuniu grupo de seis economistas e professores. Passaram cinco meses analisando o cenário. Modularam o plano. Fixaram etapas de execução, controle e avaliação. E o Plano Real deu certo. Responsabilidade política.



Setenta e duas horas depois do incêndio Trumpista, é possível estimar algo: em cima da queda das Bolsas, da desconfiança de investidores e dos protestos de rua no fim de semana, o que há? Incerteza.

No entanto, por trás das nuvens e das labaredas que assolam a economia mundial, ficam evidentes sinais do desenho do futuro próximo. E do mais distante. No Brasil e no planeta.



No Brasil, há três fatos: um, as mercadorias do país receberam a menor taxação decretada pelo governo americano. Dois, abre-se um imenso corredor chinês para as commodities brasileiras. E para outros bens que atualmente são vendidos aos norte-americanos. Três, aumentaram grandemente as chances de se formalizar o acordo entre Mercosul e União Europeia. Que parecia sonho remoto. Ou seja, como disse um amigo meu, Trump vai ser a salvação de Lula.



No cenário global, o incêndio de Trump está patrocinando consequência impensável: destruindo um processo de crescimento continuado dos Estados Unidos. Há quarenta anos, a economia americana cresce. Com inflação sob controle. Essa conquista foi ignorada. Por outro lado, a Europa sofre um ciclo de decadência econômica. Com taxas medíocres de crescimento. E a crise do brexit. Com a supertarifação na porta, os europeus vão arrumar a casa. E redefinir parceiros e políticas.



Na economia global, é possível enxergar duas possibilidades adiante: primeira, o isolamento político e comercial dos Estados Unidos. Sua aliança, estranha e à vista, é com a Rússia, seu tradicional rival. Outra plutocracia. Com igual feitio autoritário. Afinidades transparentes. A segunda possibilidade, no médio prazo de 2028, é a desaceleração do crescimento norte-americano. Junto com a Rússia. E a aceleração do crescimento europeu, junto com a China. Crescem a Europa e a China. Decrescem a Rússia e os Estados Unidos.



Algumas pessoas não aguentam a liberdade, que traz escolhas pessoais e fortalece a democracia. Sentem-se inseguras. Preferem os grilhões do autoritarismo. Porque estes lhes dão a segurança do voluntarismo individual. Esta é a origem do fascismo contemporâneo. O autoritarismo não suporta alternativas democráticas. O autoritarismo quer a certeza de sua própria obsessão.



