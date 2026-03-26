O jazz em mim

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“Numa tarde em que tudo lhe pareceu vasto demais”.

Clarice Lispector, Elenco de cronistas modernos (José Olympio, Rio, 1974).





Minha relação com o jazz começou no começo dos anos 60. Na casa de Ricardo Elias Asfora. Em Boa Viagem. Seu irmão mais velho, George, viera dos Estados Unidos e trouxera discos. Nós estávamos estudando. Colégio Nóbrega. E eu ouvindo aquelas canções maravilhosas. - Ei, Luiz, presta atenção, disse rindo, Ricardo.

Então, eu pedi intervalo. E explicação. Ele contou a história toda. Naquela tarde amena e pós-adolescente, onde a espuma do mar ainda não era champanhe, eu fui apresentado a Julie London.

De lá pra cá, muita água correu por baixo da ponte do Pina. Mas, vamos organizar o papo. Essa crônica começou ontem, à noite. Quando eu assisti programa sobre a história do jazz, nos anos de 1950, nos Estados Unidos. New Orleans, Chicago, New York City.

Música é mística. Inspiração. Emoção. Música são poemas. No caso do jazz, é preciso dizer que há uma mescla especial. Porque ele vem de África. Os negros são os feiticeiros do jazz. Seus xamãs. E seus devotos. Desde o ragtime. Passando pelo blues. E chegando a alguns brancos. Como o pianista Bill Evans. Inicialmente, de cabelos curtos. Depois, alongados até quase o ombro. E o baixista Charles Harden. Descoberta mais recente. Que se tornou amor antigo.

O jazz mexe com o corpo, a alma. E o copo. É um quase transe. Porque o jazz, numa de suas vertentes, não tem pauta. É livre. Sua imaginação voa como um pássaro numa manhã no Central Park. Como fazia Tom Jobim. Embora Wynton Marsalis, atual diretor do centro de jazz do Lincoln Center, diga que o jazz é o agora.

O programa iniciou com Miles Davis. E seu lendário sopro. Criativo. Homem temperamental. Intérprete genial. Conseguiu evadir-se da cocaína. Depois surgiu John Coltrane. Com seu sax soprano. Certa espiritualidade em forma de música. Em seguida, aparece Thelonius Monk. Inventor de teclados. E novos sons.

Mulheres. Uma cantora. E musicista. Alguns dizem que foi tão boa pianista quanto cantora. Sarah Vaughn. Um crítico da Billboard escreveu que ela tinha alcance de voz próprio à ópera. E que sua sofisticação ia de soprano a barítono.

A seguir, vem Ornette Coleman. É o tempo do free jazz. Do Village Vanguard. Coleman dá liberdade a seus companheiros de quarteto. Inclusive Charlie Haden. Eles se apresentam seis meses seguidos em NYC. As maiores figuras do jazz iam assistir o show diário do quarteto. Haden fechava os olhos. Quando os abria, estavam na plateia Charles Mingus, Duke Ellington e outros.

Certa vez, Haden tocava e, como sempre, abriu os olhos. Alguém da plateia, subiu ao palco e colou o ouvido a uma das caixas de som. Haden virou para Coleman: - Ei, pede para ele descer. - É o maestro Leonard Bernstein, respondeu Coleman.

Haden voltou a fechar os olhos.

Naquela época, segunda metade da década dos 1960, as principais salas de jazz eram frequentadas por pintores que tinham lançado recentemente o movimento expressionista. Um dos grandes artistas norte-americanos dessa vertente pictórica, Jackson Pollock, era um dos frequentadores habituais do Village. O resultado é que um dos mais apreciados LPs do quarteto de Coleman, incluindo Haden, trazia na capa uma tela de Pollock. Sou antigo apreciador de Pollock. Mas nunca tive a chance de encontrar esse disco.

Para terminar: San Francisco. Final de tarde, anos 1980. Saio do píer 39 e caminho com o céu na palma da mão. À esquerda, uma sala de jazz. Entro. Uns poucos presentes, a música no ar, vou ao bar: - Please, whisky and water back.

Acomodei-me. E curti For Heaven’s Sake.







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