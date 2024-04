O lado positivo da riqueza plena

A- A+

Todos temos pensamentos negativos. Eles fazem parte da estrutura mental e nem sempre é fácil mudá-los. Mas não podemos permitir que eles nos consumam. Ao pensar negativamente com muita frequência, passamos a dar maior importância à negatividade e podemos até mesmo experimentar coisas como a depressão ou começar a agir negativamente, assumindo que as derrotas fazem parte da nossa realidade.

Construir um mindset de riqueza exige que nos habituemos a estimular constantemente o otimismo, a positividade e a perspectiva positiva. Isso é compreensível se levarmos em conta que não podemos mudar o que acontece conosco, principalmente porque grande parte disso não está sob o nosso controle. Por essa razão, devemos trabalhar para mudar a forma como interpretamos a nossa realidade e como nos deixamos afetar por ela. O reenquadramento cognitivo é uma técnica que ajuda a parar de ter pensamentos negativos ou estressantes, o que é muito bom, uma vez que ser capaz de ver as coisas a partir de um ponto de vista mais positivo e otimista melhora a capacidade de lidar com as dificuldades.

É importante lembrar que você não deve ignorar as dificuldades ou problemas reais, mas buscar uma forma de abordar essas situações com uma mentalidade mais assertiva. Precisa sempre encontrar maneiras de pensar positivamente. Embora falar em pensar positivo seja um velho clichê ou algo um tanto fantasioso, o reenquadramento positivo é uma técnica por trás da qual há muita ciência. Conseguimos alterar crenças negativas fazendo um reajuste em nossas considerações, transformando em positivas situações que podem nos atrapalhar a chegar à riqueza plena. A questão é mudar a mentalidade, construir um mindset de riqueza, mesmo em situações que sejam convenientes ou confortáveis.

Essa proposta lembra um pouco aquele antigo ditado popular que diz “quando a vida lhe der um limão, faça uma limonada”. É uma postura como essa que leva a reformular as respostas às situações difíceis e às derrotas que enfrentamos, preparando-nos melhor para o futuro e alimentando a construção de um mindset de riqueza e crescimento constante.



*Fundador e presidente do Conselho de Administração do grupo Ser Educacional - Presidente do Instituto Êxito de Empreendedorismo

