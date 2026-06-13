O legado do IMIP e o compromisso com a vida

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Celebrar os 66 anos do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira - IMIP é, para mim, um momento de profunda emoção, mas também de responsabilidade. Emoção por fazer parte da história de uma instituição que transformou a saúde pública brasileira em uma referência de compromisso social. Responsabilidade porque preservar esse legado exige aprimoramento constante.



O IMIP nasceu do sonho ousado de oferecer assistência de qualidade à população mais vulnerável. Desde a sua fundação, em 13 de junho de 1960, o Professor Fernando Figueira compreendeu que cuidar ia muito além do ato técnico. Ele nos ensinou que o cuidado deveria ser integral, e enxergou o paciente em sua dimensão social e afetiva.



Tive a honra de receber diretamente seus ensinamentos. Fernando Figueira possuía a rara capacidade de unir excelência científica e humanidade. Era rigoroso com o conhecimento, mas igualmente atento ao sofrimento humano, e tinha no respeito ao próximo e na pontualidade princípios inegociáveis. Não admitia que os pacientes esperassem. Todos esses atributos ajudaram a consolidar uma cultura institucional baseada no compromisso com o cuidado.

Sua presença inspirava todos ao redor. Ao lado dele, Antonio Carlos Figueira deu continuidade a esse legado com ampla visão estratégica. Teve uma atuação fundamental para consolidar o crescimento institucional, sem jamais perder a essência humanística que caracteriza a nossa instituição.



Hoje, aos 66 anos, o IMIP é um hospital filantrópico 100% SUS, referência nacional em assistência, ensino, pesquisa e inovação. A nossa trajetória é motivo de orgulho, mas sabemos que o compromisso com a excelência exige renovação constante, pois os desafios da saúde pública se transformam regularmente.



Seguimos investindo na qualificação profissional capaz de fortalecer o cuidado oferecido à população, buscando preservar aquilo que nunca pode ser perdido, que é a capacidade de cuidar das pessoas com humanidade.



Os 66 anos do IMIP representam a permanência de um ideal sustentado diariamente por milhares de colaboradores que dedicam suas vidas ao cuidado do outro. Honrar Fernando Figueira e Antonio Carlos Figueira é continuar acreditando em uma saúde integral que proporcione o acolhimento de todos aqueles que nos procuram. E é justamente esse compromisso que continuará guiando o IMIP nos próximos anos.

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