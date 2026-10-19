O legado perene de Antonio Carlos Figueira

A- A+

O tempo, em sua marcha constante, nos convida ao resgate das memórias que verdadeiramente importam. Algumas datas nos convocam a olhar para trás com profunda emoção, e o dia 19 de outubro é um desses marcos. Se estivesse entre nós, este seria o dia em que celebraríamos mais um ano de vida de Antonio Carlos Figueira, um homem cuja existência foi um presente para cada um de nós, que teve o privilégio de conviver com sua generosidade, e para a saúde pública pernambucana.

Sua partida precoce, em dezembro de 2023, deixou uma lacuna imensa. É por isso que, nesta data cheia de simbolismo, que reúne a celebração do seu aniversário e a inauguração do seu busto no IMIP, estamos eternizando em nossa casa o olhar de quem dedicou a vida a cuidar do próximo.

Pediatra por vocação, Antonio Carlos carregava na alma a essência do pai, o nosso mestre Professor Fernando Figueira, fundador do IMIP. Ele fez da medicina a expressão mais genuína da empatia. Para “Figueira”, como era chamado carinhosamente pelos amigos, que não eram poucos, o acesso à saúde de qualidade e o atendimento digno nunca foram privilégios, mas direitos sagrados de cada cidadão, de cada família vulnerável, que busca em nossas portas o alívio para o sofrimento.

Em uma gestão visionária, como superintendente e presidente do IMIP, ele transformou horizontes. Com uma liderança incansável, impulsionou a modernização do nosso complexo hospitalar, fortaleceu o ensino e a pesquisa, concebeu a criação da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS) e liderou o resgate histórico do Hospital Pedro II, devolvendo esse patrimônio totalmente restaurado à população pernambucana.

A visão de Antonio Carlos ultrapassou os muros do IMIP e marcou a gestão pública estadual, onde defendeu com altivez a territorialidade, universalidade e o fortalecimento da rede de cuidado à saúde, preceitos fundantes do nosso Sistema Único de Saúde (SUS).

O Professor Fernando Figueira costumava dizer que “gratidão é dívida que não prescreve”. Hoje, ao olhar para o seu busto erguido no IMIP, minha alma se enche dessa gratidão que não se apaga. Nutro por Antonio Carlos uma admiração, nascida da convivência com um líder que ensinava pelo exemplo e que acreditava no poder transformador do trabalho.

Ele nos ensinou a lição de que a verdadeira grandeza reside na capacidade de se doar. O seu entusiasmo e o seu amor sem limites por esta casa continuam vivos em todos nós que fazemos parte do IMIP. A Antonio Carlos, no dia do seu nascimento, deixamos a nossa homenagem mais sincera e a promessa solene de manter sempre acesa a chama dos seus ideais, trabalhando com afeto e com afinco por uma sociedade mais justa, humana e fraterna.



____

Os artigos são de responsabilidade exclusiva dos seus autores. Para submissões, envie seu texto para [email protected]; todos os materiais estão sujeitos à curadoria editorial. No jornal impresso, os artigos devem ter até 2.900 caracteres com espaços.



Veja também