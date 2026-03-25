O maior espetáculo da Terra

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Minha alma canta / Vejo o Rio de Janeiro / Estou morrendo de saudade / Rio, teu mar, praias sem fim / Rio você foi feito pra mim… Domingo, 21 de março de 1982.

O bairro do Leme amanheceu com um dos climas mais agradáveis neste dia histórico. Assim, despertamos para uma nova caminhada. Ressaca? Nem pensar. No caminho para a praia, que tal uma parada no Bar do Gatão ou em outro qualquer para tomar o primeiro chope? Nesse caso, até poderia, quem sabe, bater um bom papo com o simpático e shakespeariano inglês Ronald Biggs, o protagonista do célebre assalto ao “Trem Pagador”, em 1963, que frequentava a região; ele, um fugitivo de uma prisão na terra da Rainha Elizabeth, que vivia de receber turistas e desfrutava da vida, como sabia fazer, no melhor lugar, o Rio, protegido pela condição de ser casado e ter um filho com uma brasileira e pela falta de regras claras de extradição entre o Brasil e a Inglaterra.

Na beira da praia, com amigas e amigos, conversávamos sobre as ondas da noite anterior, sob uma intensa pressão solar que nos levava, a cada instante, a um refrescante banho nas águas frias do Oceano Atlântico.

O certo é que já tínhamos um programa combinado para esse dia, durante a semana: assistir, no mítico Maracanã, ao jogo entre Brasil x Alemanha. As duas melhores seleções da época.

Após uma passagem pelo bar do La Fiorentina, fomos ao Maracanã, o maior estádio de futebol do mundo.

A entrada no estádio não foi fácil, tamanha a quantidade de pessoas que chegava com o mesmo objetivo. Pouco menos de uma hora antes do início da partida, estávamos acomodados na arquibancada. Praticamente lotado, a torcida brasileira dava o tradicional espetáculo, com músicas de animação, inclusive as dos clubes cariocas. Sabiam torcer, diferente de hoje, dos exclusivos assistentes de jogos da Seleção (por conta do alto custo do ingresso), que não estão habituados a ver jogos de futebol nos estádios. Na arquibancada, de frente para as cabines de rádio e televisão, estava presente uma representação da escola de samba Império Serrano, de Madureira, com uma bateria e componentes da ala das baianas, escola que tinha sido a campeã do desfile do recente último Carnaval, cantando suas tradicionais canções.

No meio futebolístico, a partida era muito aguardada. O período era de preparativos para a Copa da Espanha, que ocorreria nos meses de junho e julho. Muitos dos melhores jogadores da atualidade se apresentariam em ambos os lados; observem a escalação das equipes… Brasil: Valdir Peres - Leandro, Oscar, Luisinho e Júnior - Vítor, Adílio e Zico - Paulo Isidoro, Careca e Mário Sérgio (Eder) - Téc. Telê Santana. Alemanha: Schumacher - Kaltz, Stielike, Forster e Briegel - Dremmler, Breitner e Lothar Matthaus - Littbarski (Mill), Fischer (Hrubesch) e Hans Muller (Engels) - Téc. Jupp Derwall. O público informado foi de 150.000 pagantes. Considerando as gratuidades e os penetras, esses em média na casa dos 20.000 por clássico, provavelmente, 180.000 espectadores foram testemunhas do evento.

O jogo foi disputadíssimo, técnica e taticamente, com chances para os dois lados. Zico, o melhor jogador brasileiro, sofreu uma forte marcação em todos os espaços do campo, mas fez uma boa partida. O gol da vitória da Canarinho aconteceu aos 37 minutos do segundo tempo de uma triangulação entre os flamenguistas Vítor, Júnior e Adílio, com uma magistral assistência deste e uma igualmente conclusão do lateral-esquerdo Júnior.



Quanto ao desempenho dos jogadores em campo, o que mais me impressionou foi a atuação do lateral-direito Leandro; um jogador completo, da maior categoria, que sabia usar todos os recursos ao alcance de um futebolista, destreza que poucos possuem. Para muitos, foi o melhor que já existiu na posição. Telê disse isso. Concordo. Perdoem-me, Djalma Santos, Carlos Alberto Torres, Nelinho, Cafu e o querido e saudoso amigo Gena, da seleção hexacampeã do Náutico e amigo de Pelé.

A vitória sobre os alemães deu confiança à Seleção Brasileira. O conjunto do time titular estava montado, com os retornos de Cerezo e Sócrates e a incorporação de Falcão. A Roma só liberou o atleta às vésperas da Copa. Embora não tenha conquistado o título na Copa da Espanha, o time encantou e ficou marcado como uma das melhores seleções da história, pela alta qualidade do futebol praticado e pelo brilhantismo individual de seus jogadores, bem como a equipe que fez mais gols bonitos, golaços, entre todas as edições das Copas. Nunca esqueceremos.

Nesse contexto do jogo, eu jamais imaginaria que estava prestes a assistir, ao vivo, ao maior espetáculo da Terra vindo de humanos, naquele dia e no Maracanã, durante os minutos finais. Um fato inesquecível.

Ocorre que, logo depois da explosão de alegria da torcida brasileira com o gol de Júnior, a ala da Império Serrano começou a batucar e cantar o belo samba-enredo, que estava no gosto do povo e que levou a escola conquistar o novo título no Carnaval… Bumbum, paticubum, prugurundum / O nosso samba minha gente é isso aí, é isso aí / Bumbum Paticumbum Prugurundum / Contagiando a Marquês de Sapucaí, eu enfeitei… De contínuo, a plateia, como um todo, foi se somando na puxada do samba, elevando o som da música com um harmonioso coral de milhares de vozes, entoando a segunda e demais estrofes da canção… - Enfeitei meu coração, enfeitei meu coração / De confete e serpentina / Minha mente se fez menina / Num mundo de recordação - Abracei a Coroa Imperial / Fiz meu carnaval / Extravasando toda minha emoção - Oh! Praça Onze, tu és imortal / Teus braços embalaram o samba / A tua apoteose é triunfal / De uma barrica se fez uma cuíca / De outra barrica um surdo de marcação / Com reco-reco, pandeiro e tamborim / E lindas baianas o samba ficou assim, passo a passo - E passo a passo no compasso o samba cresceu / Na Candelária construiu seu apogeu / As burrinhas que imagem, para os olhos um prazer / Pedem passagem pros Moleques de Debret / "As Africanas", que quadro original / Iemanjá, Iemanjá, enriquecendo o visual, vem meu amor - Vem meu amor, manda a tristeza embora / É carnaval, é folia, neste dia ninguém chora - Super Escolas de Samba S.A. / Super alegorias / Escondendo gente bamba / Que covardia!

Como disse Miguel de Cervantes, pela voz do perspicaz Sancho Pança, “a música é sempre indício de júbilo e de festas”.

Foi um fim de semana e um dia maravilhosos.



* Administrador de empresas (UFPE), da Asociación Internacional de Lectores y Coleccionistas de Don Quijote (MX), autor do livro “Sonho Impossível - O Recife e Cervantes” - [email protected]



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