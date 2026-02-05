O martírio do cão Orelha

A- A+

Num dia de domingo, 4/2/2026, o cão Orelha (dez anos de idade) saiu do seu abrigo, na comunidade conhecida como Brava, em Santa Catarina/BR, para fazer mais um passeio de rotina, uma vez que fora adotado pela retrocitada comunidade já há algum tempo. Gostava de visitar os moradores, que o tratavam com muito carinho.

Após cumprir a sua rotina diária, o querido Orelha, resolveu ir até a Praia Brava. Lá, se viu diante de quatro malsinados adolescentes, que, sem motivo algum – Orelha era um animal dócil – submeteram-no a um brutal espancamento, após o que, abandonaram o local.

A violência foi tão grande, os ferimentos foram tão graves que, no dia 5, os médicos veterinários que o atenderam, resolveram praticar a Eutanásia, uma vez que Orelha não resistiria aos subsequentes procedimentos médicos. O caso chocou o país.

Orelha foi submetido anteriormente à perícia tanatoscópica, foi fundamental para documentar maus-tratos, confirmando que o animal sofreu lesões graves e não acidentais, o que resultou em sua eutanásia. Os laudos técnicos destacaram uma lesão contundente na cabeça, indicando agressão com objeto rígido: lesão contundente na cabeça: A perícia concluiu que o inchaço grave e as lesões na face esquerda foram causados por agressão com objeto contundente (possivelmente pauladas).

Gravidade dos Ferimentos: O cão apresentava quadro clínico crítico com: Inchaço severo na região da cabeça e da face; Protusão do olho esquerdo (olho saltado); Sangramento na boca e no nariz; possíveis fraturas na mandíbula e no maxilar; alterações neurológicas, como ataxia (falta de coordenação motora); descartadas de outras hipóteses: O laudo técnico desmentiu versões que circularam nas redes sociais sobre empalamento ou perfuração por pregos.

Mecanismo da lesão: As lesões foram consideradas incompatíveis com acidentes, apontando para crueldade intencional. Em casos de suspeita de maus-tratos, a perícia traumatológica veterinária segue protocolos rigorosos para garantir a validade das provas em um processo criminal: Exame Clínico e Imaginologia: Realização de raio-x, avaliação física detalhada e, se necessário, necropsia para identificar a causa da morte; Identificação do Instrumento: A perícia analisa a forma da lesão para identificar se foi causada por instrumento contundente (pau, pedra), perfurante ou cortante; Laudo Técnico: Documento oficial assinado por médico veterinário, relatando a extensão do sofrimento do animal e a compatibilidade das lesões com relatos de agressão.

O laudo clínico do cão Orelha foi, portanto, a peça-chave para a investigação policial, desmentindo boatos e confirmando a brutalidade da agressão sofrida.

A morte do cão Orelha, que, por si só, provocou intensa revolta, expressada na opinião pública do país, a polícia analisou quase mil horas de imagens de câmeras de segurança da região e já ouviu mais de 20 pessoas. A ausência de registros que mostrem diretamente o momento em que as agressões foram causadas atrapalham o andamento das investigações.

O caso ganhou repercussão após o porteiro de um condomínio onde os suspeitos moram divulgar um áudio em um grupo de vigilantes. Na gravação, ele relata que os adolescentes teriam se envolvido em uma confusão com ele e afirma: Eles parecem ter dado umas pauladas no cachorro e depois foram lá e mexeram na barraca ainda. São seis folgados, seis folgados que têm aí.

O caso do cão Orelha, está atualmente sob investigação policial e gerou uma onda de protestos nacionais por Justiça. Inicialmente, quatro adolescentes de classe média alta eram investigados. Em 30 de janeiro, a Polícia Civil descartou a participação de um deles. No momento, três jovens permanecem sob investigação.

A Justiça determinou remoção de conteúdos, que identifiquem os adolescentes nas redes sociais, sob pena de multa e bloqueio de contas, visando cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Foram também indiciados, três adultos (os pais e um tio dos jovens autores), acusados de coação de testemunhas.

A intensa repercussão provocou passeatas com milhares de pessoas, que se reuniram em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza para pedir justiça e maior rigor na lei. Em Caxias do Sul, centenas de pessoas também realizaram um ato em memória do animal.

Por derradeiro, cumpre salientar que, embora se afirme que os animais vão para o céu, visão beatifica, da mesma forma que os humanos, contudo, alguns teólogos, inclusive o Papa Francisco, indicam que, os animais como criaturas de Deus, podem participar, de alguma forma, da Nova Terra.







