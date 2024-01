O México vai de Lula

A- A+

O presidente mexicano Andrés Manuel Lopez Obrador, mais conhecido como AMLO, lembra o presidente Lula dos 2 primeiros mandatos. Depois de 6 anos de governo, tem 81% de aprovação e se prepara para eleger uma mulher sua sucessora. Eleito em 2018 pelo Morena (Movimento de Regeneração Nacional), Obrador derrotou e encurralou a oposição conservadora do México. Direta e indiretamente, Lula está presente na eleição mexicana, seja como inspirador ou mobilizador das esquerdas.

A eleição deste ano será realizada daqui a 5 meses, em 2 de junho, domingo. Será uma disputa entre 2 mulheres: a ex-prefeita da Cidade do México, Claudia Sheinbaum, e Xóchitl Galvez, ambas de 61 anos. Sheinbaum lidera as pesquisas com 66%, contra 14% da sua principal adversária. Se vencer, será a 1ª mulher e a 1ª judia a governar o México desde a independência em 1821. Num mundo que ressuscitou o antissemitismo, essa mulher judia está conseguindo unir o país.

Xóchitl Galvez é senadora, empresária de sucesso, vem de família indígena e concorre pela Frente Ampla de Oposição formada pelo seu partido, o PAN (Partido da Ação Nacional), o PRI (Partido Revolucionário Institucional) e o PRD (Partido da Revolução Democrática).

O que mais chama atenção nesta eleição é o nível intelectual das 2 principais candidatas. Ambas são reconhecidas como profissionais extremamente competentes. Sheinbaum é doutora em engenharia de energia, especialista em sustentabilidade e integrou a equipe do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas premiado com o Nobel da Paz de 2007. Galvez é engenheira de computação e dirigiu o Inge (Instituto Nacional de Geografia e Estatística), uma espécie de IBGE mexicano.

A menos de 6 meses da eleição, a temperatura começou a subir. Claudia Sheinbaum contratou a Neurona, do marqueteiro mexicano César Hernández Paredes, a qual tem como um dos sócios o espanhol Juan Carlos Monedero, fundador do Podemos, partido de extrema esquerda. A Neurona é investigada pela Justiça Espanhola por operações consideradas suspeitas, dentre elas por receber € 1,5 milhão do governo do ex-presidente boliviano Evo Morales.

Nos últimos anos, a Neurona se tornou a queridinha de parte da esquerda latino-americana, tendo feito campanhas de Gustavo Petro, na Colômbia, do grupo do ex-presidente Rafael Correa, no Equador, e do grupo de Evo Morales na Bolívia. O Podemos é investigado na Espanha por suspeita de receber dinheiro ilegalmente do governo de Nicolás Maduro.

Galvez tem sido alvo de uma campanha de desconstrução de imagem promovida pelo presidente Obrador. Ele acusa a senadora de receber indevidamente bilhões de pesos em contratos com entidades públicas como a Secretaria de Defesa Nacional, o Banco Nacional de Obras e Serviços Públicos ou a Secretaria de Saúde. Obrador publicou planilhas com os valores recebidos pelas empresas de Xóchitl Galvez, que negou qualquer irregularidade e propôs uma auditoria pública nos contratos citados pelo presidente.

A eleição do México tem mobilizado tanto atores internos quanto externos. A principal força externa é o Foro de São Paulo, cujo principal líder é o presidente Lula. O Morena, partido de Lopez Obrador, é integrante do Foro e Claudia Sheinbaum participa do Grupo de Puebla, do qual fazem parte brasileiros como o embaixador Celso Amorim, Dilma Rousseff, ministros do atual governo e congressistas de partidos de esquerda.

Tanto o Foro de São Paulo quanto o Grupo de Puebla apoiaram Sergio Massa, candidato derrotado por Javier Milei na Argentina. Para a esquerda latino-americana, vencer no México é crucial para manter a hegemonia no Caribe e seguir influindo em outras regiões, como o Cone Sul.

O México é um país com larga tradição machista, onde as mulheres só adquiriram direito ao voto em 1955, mais de 20 anos depois das brasileiras. É inédito o fato de 2 mulheres de bom nível acadêmico disputarem a Presidência.

Mas quem ganhar não terá vida mansa. Herdará enormes problemas de segurança pública com o narcotráfico que literalmente controla diversas áreas, sendo hoje o maior problema criminal do País, incrustado dentro da máquina estatal. Com a queda da Colômbia, os cartéis mexicanos são o principal fornecedor de cocaína para os Estados Unidos. Uma situação que nem o governo Lopez Obrador e nem o governo norte-americano conseguem controlar.

Assim como o presidente Lula, Lopez Obrador mantém relações muito estreitas com os governos de Cuba, Nicarágua e Venezuela. Também seguiu o roteiro de apostar na eleição de uma sucessora que tem tudo para ser a 1ª mulher presidente do México. A influência dos Estados Unidos na política mexicana, que já foi muito forte, parece ter se dissolvido na era Joe Biden, hoje muito mais preocupado em deter Donald Trump do que cuidar do quintal latino.

A eleição de Claudia Sheinbaum pode consagrar o presidente Lopez Obrador como líder que consolidou uma mudança profunda na política mexicana. Mas o grande vitorioso será o presidente Lula e seus aliados do Foro de São Paulo e do Grupo de Puebla. Sem eles, Obrador não teria chegado lá.



