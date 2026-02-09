O Moraes das causas perdidas

A- A+

A letra era de quem havia praticado caligrafia, uma especialidade daqueles tempos. Ter uma letra bonita era a certeza de uma boa comunicação. Não havia as modernidades do nosso tempo, nem acesso fácil às máquinas de escrever que, naquele ano de 1923, no Brasil, ainda eram novidade.

Foi com clareza e habilidade de raciocínio que Evaristo de Moraes (1871-1939) protocolou junto ao STF (Supremo Tribunal Federal), em 4 de janeiro, um habeas corpus em favor do ex-presidente marechal Hermes da Fonseca.

Hermes fora preso em 2 de julho de 1922 por ordem do presidente Epitácio Pessoa, acusado de envolvimento com a Revolta dos 18 do Forte, em Copacabana, da qual participou seu filho Euclides Hermes da Fonseca. Saiu no dia seguinte. No dia 5, voltou a ser preso e levado para o navio Floriano, fundeado na baía da Guanabara.

O caso do ex-presidente foi o primeiro no Brasil envolvendo um ex-mandatário preso acusado de comandar uma conspiração para tomar o poder. Hermes da Fonseca chegou debilitado na cadeia. Tinha problemas cardíacos e era um fumante inveterado. Sairia pior do que entrou.

Evaristo de Moraes, no caso, dava a ele um fiapo de esperança. O advogado era conhecido pela capacidade de virar o jogo nos tribunais. Um dos seus clientes fora João Cândido, o almirante negro, líder da Revolta da Chibata de 1910, protesto contra os castigos corporais impostos aos marinheiros.

Hermes da Fonseca tomou posse em 15 de novembro de 1910 e, uma semana depois, no dia 22, estourou a revolta comandada por João Cândido. Foi a primeira crise do seu governo. Ele usou a força para impor a ordem, mas no ano seguinte uma reforma militar acabou com os castigos. Veio a anistia. Mesmo assim, João Cândido continuou sendo perseguido, preso, torturado e saiu da cadeia na Ilha das Cobras graças à inteligência e à habilidade do advogado Evaristo.

Agora ele defendia o presidente que mandara perseguir seu antigo cliente. Não compartilhava das ideias dos militares do grupo de Hermes da Fonseca, muitos dos quais, como Juarez Távora, apoiaram o golpe de 1964, 42 anos depois da Revolta do Forte. Fundador do PSB (Partido Socialista Brasileiro), Evaristo não agia por ideologia, mas por sede de justiça.

Seu texto do habeas corpus é simples, sucinto, lúcido e tremendamente atual:

“[…] Os pacientes foram presos em julho do ano último, enquanto se procedia contra eles, e muitos outros, o inquérito, e, denunciados, passaram à disposição do poder judiciário militar a fim de responder ao Conselho.

Nesta situação permanecem até hoje, sem que tenha sobrevindo mandado de prisão preventiva, à espera da constituição e do funcionamento do mesmo Conselho, o que, parece, não se dará tão cedo […]

Ora, os pacientes estão denunciados, pelo mesmo fato, em companhia dos oficiais a quem este Egrégio Tribunal concedeu habeas corpus, e tal se verifica no documento sob número 1, em qual se encontram os nomes de todos, isto é, os dos já soltos e os dos pacientes.

Demais, dados os termos da própria denúncia, torna-se evidente que se trata de crime político e, portanto, não tem razão de ser o processo no foro militar, constituindo o seu prosseguimento uma coação ilegal, de que, aliás, só pode resultar trabalho inútil, prejudicial aos interesses da Justiça.

Nestes termos, espera o impetrante que se lhe defira o pedido, dispensadas informações, visto a igualdade de circunstâncias em que se acham presos os pacientes e os a quem o Colendo Tribunal já concedeu habeas corpus.”

Ele venceu. Hermes saiu da cadeia e seguiu para Petrópolis. Ali foi acolhido pelo sogro, o barão de Tefé, e por sua mulher, Nair. Hermes era a maior patente do Exército, e a prisão decretada por Epitácio Pessoa foi uma humilhação muito grande. Ele anistiou os marinheiros liderados por João Cândido, mas fez vista grossa para a perseguição contra ele. Sua sorte foi ter saído da cadeia debilitado.

Sem Evaristo de Moraes, poderia ter tido destino semelhante ao do ex-presidente Bolsonaro, que agora corre o risco de perder a patente. Morreu aos 68 anos, vítima de um AVC, em 9 de setembro, quando o inverno começava a abrir passagem para a primavera.

Entrara na campanha presidencial de 1922 apoiando Nilo Peçanha contra Arthur Bernardes, numa tentativa de quebrar a lógica da política do café com leite, quando São Paulo revezava com Minas o comando do país. Arthur Bernardes, o vencedor da eleição, era inimigo político de Hermes, e os dois se engalfinharam por causa de cartas falsas publicadas no Correio da Manhã.

As cartas atribuídas a Bernardes atacavam duramente as Forças Armadas, mas tinham sido fabricadas por falsários. Pura fake news e desinformação. Essas cartas serviram de combustível para a conspiração tenentista e a exposição de Hermes da Fonseca, então presidente do clube militar.

Eleito em março, Bernardes só tomaria posse em novembro. E entre a eleição e a posse, o país pegou fogo. Passada a onda dos tenentes de 1922, veio a Revolução de 1923 no Rio Grande do Sul, a Revolução de 1924 em São Paulo e, na sequência, a coluna Prestes. Bernardes governou sob estado de sítio praticamente todo o governo. Era um presidente tremendamente impopular, violento e cruel.

Sua ira acabou se abatendo sobre Evaristo de Moraes, cujo crime foi defender os perseguidos pelo regime. Ele foi preso e mandado para a Casa de Detenção junto com centenas de outros adversários políticos de Bernardes, entre eles jornalistas, advogados, operários e militares.

Defensor de tantos oprimidos, esse carioca nascido em 1871 na rua Larga, atual Marechal Floriano, no centro do Rio, veio de uma família pobre. Aprendeu sozinho, estudou e chegou lá por mérito. De rábula passou a bacharel em 1916, quando já tinha nome. Era superpopular na cidade. Sonhou ser deputado, não foi eleito. O povo gostava dele não como político, mas como o advogado das causas perdidas. Era assim que o chamavam. Uma espécie de São Judas Tadeu carioca.

