O Natal na região da Úmbria de Francisco de Assis

Teve início em 8 de dezembro passado a abertura das celebrações de Natal na Basílica de São Francisco em Assis, coincidindo com os 800 anos depois do Natal celebrado por Francisco na antiga aldeia italiana de Greccio, onde Francisco criou o primeiro presépio da história do Cristianismo, em 1223.

A Santa Missa, na igreja inferior da Basílica, foi presidida pelo Cardeal Arthur Roche, prefeito da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos. Conforme a tradição na cidade, ocorreu a iluminação da árvore de Natal, o videomapping na fachada da igreja superior da Basílica, a bênção e a inauguração do presépio de areia. Ultimando as festividades da abertura do Natal, foi apresentado o concerto “Harmonia da Paz de Assis”, com as doces canções natalinas, sob a condução do frei Gennaro Becchimanzi.

O frei Marco Moroni, Custódio do Sacro Convento, com importante participação no evento, em notável citação sobre o Natal revelou: “neste enésimo Natal, marcado pela violência em nossas cidades, no coração de nossas famílias e em nossos relacionamentos afetivos, e pelas guerras que destroem as vidas e os sonhos de gerações inteiras em todo o mundo, nós, frades do Sacro Convento, queremos compartilhar mais uma vez a força mansa e frágil do Natal: aqueles que aceitam o desafio de se descobrirem amados e de amar tornam-se construtores de paz. Falando a respeito disso, Jesus disse que eles serão chamados filhos de Deus. São Francisco é o testemunho concreto, histórico e ainda extremamente relevante de que esse caminho é possível e, por isso, é um dever: que haja realmente Natal, que as armas se calem e que homens e mulheres voltem a falar, a buscar e encontrar soluções justas e compartilhadas”.

A grande árvore iluminada do Natal, uma das atrações das festividades, foi uma doação da comunidade do Valle d’Aosta – uma região localizada a noroeste da Itália, de lindas paisagens, inúmeras ruínas romanas e ricos vinhedos. Conforme o senhor Renzo Testolin, presidente da Região do Valle d’Aosta, “ao doar a árvore de Natal, gostaríamos que a proximidade do povo do Valle d’Aosta com os valores de São Francisco tivesse um destaque especial, um símbolo visível, bem no coração de Assis, na praça inferior da Basílica”.

O presépio deste ano, confeccionado na praça inferior, é uma composição do projeto Jesolo Sand Nativity, dedicado à vida de São Francisco, um exemplo de vida cuja presença de Deus o deslumbrava. Conforme os organizadores, “em 2018, a iniciativa chegou à Praça de São Pedro em Roma e, no contexto das celebrações do 800° aniversário do Natal de Greccio (1223-2023), chegou à Cidade Seráfica.

A colaboração entre o Sacro Convento e a cidade veneziana levou à criação em Jesolo e Assis, por 14 artistas internacionais, de doze instalações de areia que representam os encontros mais significativos que marcaram a vida de Francisco”.

A Basílica de São Francisco de Assis, na região da Úmbria, é uma obra monumental. É a igreja-mãe da Ordem Franciscana e elevada à Patrimônio da Humanidade em 2000. A construção da Basílica teve início logo depois da canonização de Francisco, em 1228, realizada pelo papa Gregório IX, o qual postou a pedra fundamental da obra, em 17 de julho deste ano.

A igreja, situada na “Colina do Paraíso”, foi projetada pelo frei Elias Bombardone de Assis, que acompanhou toda a sua construção, sendo concluída a Basílica Menor em 1230, em estilo Românico, decorada com afrescos de Giotto e Simoni Martini. Em maio deste ano, considerado dia de Pentecostes, o corpo de Francisco foi guardado neste local. Em 1239, as obras da Basílica Superior foram iniciadas e concluídas em 1253, sob o risco do mesmo Elias, com alguns detalhes ainda do Românico, mas já predominando o estilo gótico.

Com suas grandes janelas de vidros coloridos e inúmeros afrescos de Giotto, que retratam a vida de São Francisco, e cenas do Velho e do Novo Testamento de Cimabue, tais obras são de profunda importância para a arte medieval. Caminhando pela nave da Basílica Inferior é possível descer até a cripta onde se encontra o túmulo de São Francisco, projetado por Pasquale Belli.

Em setembro de 1977, a cidade de Assis foi atingida por dois fortes tremores (sismos) que danificaram largamente a Basílica, sobretudo o teto que desabou, destruindo os afrescos de Cimabue, sendo o conjunto todo restaurado por longos dois anos.

Ao longo dos anos, a Basílica está sob a administração dos Frades Menores Conventuais.

Para começarmos a conhecer Francisco precisamos vê-lo como um italiano medieval, um homem cujo entendimento específico da realidade diferia do nosso, e até mesmo a ele se opunha, em muitos aspectos.

Em 1912, um aristocrata católico francês compôs a “Oração de São Francisco”, compreendendo com extrema clareza a importância de Francisco construtor da paz e do entendimento entre os homens. O texto surgiu naquele ano em uma revista católica francesa chamada “A Sineta”.

