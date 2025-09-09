O Nordeste pensa

A- A+

O filósofo, matemático e escritor francês René Descartes, no seu magistral livro Discurso do Método (1617), legou-nos dois enunciados importantes para o conhecimento humano: 1) “Penso, logo existo”; 2) “Bom senso é o poder de bem julgar e a capacidade de discernir o verdadeiro do falso”. O fato é que o racionalismo cartesiano levou o ato de pensar, de forma sistemática, ao processo organizacional, sendo a razão dele, como metodologia (científica) de pesquisa e trabalho.

Com base nesse preâmbulo, enfatizamos que a região Nordeste também pensa. Pensa no presente, olhando para o futuro. Com bom senso. Desde quando, no início da colonização do Brasil, aqui chegaram as primeiras mudas de cana-de-açúcar, vindas da Ilha da Madeira. O resto da história todos nós conhecemos e continuamos a fazê-la.

É baseado na vasta experiência do nosso setor sucroalcooleiro - sucroenergético, e na força do trabalho dos nordestinos, que o 14º Fórum Nordeste 2025 aconteceu, no último dia 1º de setembro, no Mirante do Paço, no Bairro do Recife Antigo, na cidade do Recife. Promovido pelo Grupo EQM e Folha de Pernambuco, sob a liderança do empresário Eduardo de Queiroz Monteiro, tendo como tema central a Transição Energética e, adjuntas, a Bioenergia e a Sustentabilidade.

Considerado um evento nacional, o Fórum Nordeste 2025, com suporte de uma infraestrutura adequada, contou com a participação das principais lideranças do setor e de dirigentes, especialistas e interessados nos temas em foco, de Pernambuco e de outros estados.

Na abertura da sessão estiveram presentes o ministro dos Transportes, Renan Filho, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o presidente da Câmara Federal, Hugo Motta, a governadora do Estado de Pernambuco, Raquel Lyra, e o prefeito do Recife, João Campos, além da bancada pernambucana no Senado Federal e alguns deputados federais e estaduais e secretários de estado.

Cedida a palavra, o ministro dos Transportes, Renan Filho, anunciou que no próximo mês de outubro será lançada a licitação da retomada da construção do ramal ferroviário da Transnordestina, que ligará o município de Salgueiro ao Porto de Suape (PE), como alternativa ao Porto de Pecém (CE), que tinha sido suspenso no governo anterior. Esse trecho da Transnordestina, além de ser mais eficaz aos objetivos projeto da ferrovia, é fundamental ao desenvolvimento econômico e social de Pernambuco e dos estados vizinhos. O comunicado da decisão governamental, fruto de árdua luta da classe empresarial e política, foi bastante festejado. O bom senso prevaleceu.

Seguindo o Fórum, diversos painéis foram apresentados. Os assuntos giraram em torno dos compromissos com a transição energética em defesa do clima e da versatilidade da cana-de-açúcar e a aplicação dos produtos gerados. Descarbonizar o planeta é o grande objetivo, para a garantia de um futuro melhor, sem riscos de grandes catástrofes.

Foram abordadas, mostrando a realidade atual e a porvir… As estratégias de desenvolvimento da energia renovável, matriz em que o Brasil, no plano mundial, e o Nordeste, no plano nacional, se destacam... A engenharia do biocombustível e os rumos do setor... As alternativas do uso do etanol, do hidrogênio verde e do biometano... E os aprimoramentos de soluções, não só para veículos leves e pesados, que estão passos à frente, mas também os avanços nos segmentos da aviação e transporte marítimo.



No final do evento, ficou bem claro que as informações apresentadas, com qualidade e precisão, alimentaram diversas e crescentes oportunidades que podem ser exploradas no âmbito do setor sucroenergético e que a luta contra o aquecimento global é extremamente necessária.





