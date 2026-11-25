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Presidente Lula, cheguei ao Pajeú em fevereiro de 1970 para exercer a medicina. Conheci sertanejos que envelheceram sem aposentadoria, num tempo em que os programas sociais de hoje ainda não existiam. Tinham pouco de seu, mas podiam olhar para um filho e dizer: “Foi com estes braços que eu criei você.” Nas suas quatro vitórias, o Nordeste esteve ao seu lado. Que futuro o senhor vai oferecer aos netos daquela gente?

Nasci entre os canaviais de Cortês. Da Mata ao Sertão, aprendi a reconhecer a minha terra pelas mãos de quem trabalhava. Umas tiravam do agave a fibra do sisal. Outras colhiam algodão, cortavam cana ou cuidavam das colmeias para vender o mel. Nos engenhos se fazia a rapadura. Havia quem puxasse a massa do alfenim até ficar branca e quem soubesse o ponto da boa cachaça no alambique. Cada qual tinha um ofício para ensinar ao filho. Havia uma nobreza naquele gesto de tomar o menino pela mão e mostrar como a família ganhava a vida.

Sei o que valem o feijão e o botijão de gás na casa de quem precisa. A fome de um filho tem pressa. Mas, aos 84 anos, digo o que penso: o assistencialismo crônico vicia o cidadão na dependência e humilha a nobreza do sertanejo que conheci. Minha cobrança é ao governante que dispõe do orçamento do país e deixa um trabalhador envelhecer procurando serviço, com uma única certeza no calendário da família: o dia do benefício.

Se eu estivesse em seu lugar, destinaria parcela expressiva da arrecadação federal a obras que atraíssem investimentos para o interior. O agricultor precisa de água para vencer a estiagem, de crédito para plantar e de estrada para vender a safra. Por que o filho de quem colhe algodão há de partir para trabalhar numa confecção distante, se a roupa pode ser feita aqui?

Em cada cidade, uma indústria e um bom hospital. Em cada região, uma boa faculdade federal. Como médico, sei quanto demora uma hora de estrada para uma mulher em trabalho de parto. Ela merece encontrar quem a receba de madrugada, perto de casa. E a filha de um cortador de cana merece estudar medicina, mesmo que o pai jamais possa pagar a mensalidade. Que o dinheiro público abra essa vaga. Dói ver crescer o patrimônio dos empresários do ensino enquanto a moça espera.

Presidente, o senhor sabe o que leva uma mãe pernambucana a juntar os filhos e partir em busca de trabalho. Dê a outras mães a liberdade de ficar. Esse é o Eldorado que ainda espero ver. E, quando o senhor voltar ao Sertão, tomara que ouça um pai dizer: “Meu filho, foi com trabalho, esforço e honestidade que botei comida na mesa e lhe dei estudo. Se você quiser ficar, aqui também tem lugar para você.”

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