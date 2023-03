O novo consignado

A- A+

Não é surpresa que os bancos tenham se insurgido contra as novas regras para os empréstimos consignados. Afinal, com a redução dos juros (abusivamente cobrados), a cruz poderia se tornar um pouquinho mais leve para o contratante do crédito. Entretanto, após a polêmica criada pelas instituições bancárias (que mandam e desmandam neste País), o Conselho Nacional de Previdência Social, provavelmente reverá sua decisão de fixar o percentual de juros desses empréstimos em 1,7%, como anunciado. Essa queda de braço dos bancos contra o Governo provavelmente terá como vencedor os mais abastados economicamente, o que é lamentável, já que as intenções governamentais atenderiam ao interesse público, sob o ponto de vista da política econômica e social. É que essa tormenta dos empréstimos (embora pareça trazer alguma vantagem para quem contrai a dívida), esconde uma triste realidade, que é a sempre desconfortável situação de endividamento a que muitos se submetem. No caso da modalidade de empréstimo consignado, ainda que as parcelas possam ser descontadas diretamente das aposentadorias e pensões, o opróbrio financeiro em que submergem as pessoas, compromete sua qualidade de vida, visto que parte do que auferem, depois de tanto sangue e suor derramados, vai diretinho para os bancos. Embora o cidadão possa contar com o Poder Judiciário para rever os constantes abusos de que são vítimas, quando conseguem escapar dessas situações que aviltam sua condição financeira, já perdeu fios e fios de seus cabelos brancos. Um dos transtornos de maior monta que chega ao Judiciário é relacionado às fraudes na contratação desses empréstimos, quase sempre decorrentes de falha na prestação do serviço bancário. Para essas situações (em boa hora), a Justiça entende pela responsabilidade objetiva do banco, ou seja, ele responde pela fraude, já que faltou com a devida observância na contratação. O Superior tribunal de Justiça possui até entendimento firmado em Súmula, a respeito, que é a n 479: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." É tão corriqueiro se deparar com esses casos, que o volume de demandas envolvendo bancos, tem nessa configuração fática, um de seus maiores percentuais. Como se mostra, portanto, a vulnerabilidade do consumidor não se circunscreve tão-somente à sua desvantagem econômica, mas à da própria sorte desventurada de ser vítima de golpes. Como a relação estabelecida entre as instituições bancárias e a dos contratantes delas já é, unanimemente, reconhecida como de consumo, toda política de proteção e de defesa do consumidor contam positivamente.

*DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO E PROFESSOR

