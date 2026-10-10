O novo desafio da imigração nos EUA é saber qual regra está valendo

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Durante anos, acompanhar a política migratória americana significava entender as regras e se preparar para cumpri-las. Hoje, a dificuldade é outra: entender quais regras, de fato, estão valendo.

Nas últimas semanas, decisões de diferentes tribunais federais interromperam ou limitaram medidas que afetavam vistos de imigrante, autorização de trabalho e permanência nos Estados Unidos. O movimento não representa uma abertura da imigração americana. Representa algo mais específico e, para quem está no meio de um processo, igualmente importante: o crescente confronto entre a agenda migratória do Executivo e os limites jurídicos para colocá-la em prática.

Um dos exemplos mais claros envolve a suspensão da emissão de vistos de imigrantes para cidadãos de 75 países, incluindo o Brasil. A medida, criada pelo Departamento de Estado em janeiro, foi derrubada pela Justiça em agosto. O governo recorreu. O caso mostra que uma política pode existir como decisão administrativa e, ao mesmo tempo, estar sob forte contestação quanto à sua validade jurídica.

A mesma dinâmica apareceu no Diversity Visa e, mais recentemente, nas regras que afetam trabalhadores e estudantes estrangeiros. No caso dos H-4 EAD, uma decisão preliminar protegeu sete autores contra mudanças nas extensões automáticas de autorização de trabalho. Já a nova regra que alteraria o sistema de Duration of Status para estudantes F-1, intercambistas J-1 e jornalistas estrangeiros foi bloqueada nacionalmente pouco antes de entrar em vigor.

O que esses casos têm em comum? Não necessariamente o conteúdo das restrições, mas a discussão sobre como elas foram criadas e até onde o Executivo pode avançar sem ultrapassar os limites previstos em lei. Para quem trabalha com imigração, essa distinção deixou de ser acadêmica. Uma decisão preliminar pode mudar a orientação de um processo. Um recurso pode alterar novamente o cenário. Uma medida nacional pode coexistir com outra de alcance restrito. O maior desafio hoje é separar o anúncio político da regra efetivamente aplicável.

Para quem está planejando uma mudança para os Estados Unidos, contratar um profissional ou renovar uma autorização, acompanhar o status jurídico da medida passou a ser tão importante quanto conhecer seus requisitos. Isso também explica por que não se deve interpretar a sequência de decisões como uma flexibilização geral. Outras políticas continuam em vigor, inclusive medidas relacionadas aos vistos B-1/B-2.

O cenário é menos linear do que parece. A imigração americana sempre envolveu burocracia e critérios. O que está mudando é a velocidade com que as regras podem ser alteradas, contestadas e novamente modificadas. Para estrangeiros e empresas, isso exige menos decisões baseadas em manchetes e mais atenção ao status jurídico de cada medida.

A disputa atual não é apenas sobre quem pode entrar ou permanecer nos Estados Unidos. É também sobre quem define as regras, dentro de quais limites e por quanto tempo elas podem ser aplicadas. E essa resposta, hoje, está sendo construída nos tribunais.





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