O novo marco legal para o MEI

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A consolidação do novo marco legal do Microempreendedor Individual (MEI) representa um divisor de águas e o início de uma importante fase de transição para mais de 17 milhões de pequenos negócios no Brasil. Com a aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 186/2026 pelo Congresso Nacional, o cenário para os microempreendedores ganha contornos muito mais favoráveis, exigindo agora do setor produtivo e da classe contábil um olhar atento às estratégias de adaptação para os próximos ciclos.

A principal alteração prática reside no reajuste progressivo do teto de faturamento bruto anual, uma demanda histórica da categoria que finalmente encerra o congelamento dos R$ 81 mil. A elevação do limite para R$ 110 mil em 2027, o que equivale a cerca de R$ 9.166 mensais, e para R$ 140 mil em 2028, alcançando aproximadamente R$ 11.666 por mês, traz uma folga operacional indispensável. Essa mudança se mostra extremamente positiva porque garante a permanência do pequeno empreendedor dentro de um regime simplificado, oferecendo o espaço necessário para o negócio expandir suas atividades com segurança antes de migrar prematuramente para regimes tributários mais complexos e onerosos.

Outro avanço de grande impacto no mercado de trabalho é a autorização para a contratação de até dois empregados formalizados. Ao ampliar o quadro funcional, antes limitado a apenas um colaborador, o MEI passa por uma verdadeira virada de patamar. O pequeno negócio ganha muscularidade e se torna mais estruturado para atender demandas maiores, mantendo a previsibilidade de custos ao pagar o salário mínimo ou o piso da categoria, tudo isso amparado por uma carga tributária proporcionalmente reduzida.

A preservação da estrutura tributária simplificada é o grande pilar que assegura a atratividade do programa. A manutenção de arrecadações fixas no Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), com a alíquota de 5% sobre o salário mínimo para a Seguridade Social acrescida das taxas simbólicas de ICMS e ISS, garante que o aumento no faturamento se converta em capacidade real de investimento e geração de renda.

Por fim, a medida traz um alívio fiscal expressivo ao conceder a remissão de débitos com a União inscritos ou não em Dívida Ativa até 13 de outubro de 2026. Contudo, vale destacar a responsabilidade que essa anistia exige, visto que o benefício é estritamente condicionado à manutenção dos pagamentos em dia nos seis meses subsequentes à vigência da lei. Trata-se de uma oportunidade de ouro para que os empreendedores zerem suas pendências e consolidem uma rotina de regularidade fiscal, fortalecendo a sustentabilidade dos pequenos negócios no longo prazo.

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