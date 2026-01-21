A- A+

O olho sempre esteve comigo. Há mais de quarenta anos ele é o meu ofício, a minha rotina, o meu instrumento de trabalho e, com o passar do tempo, tornou-se também uma espécie de companhia silenciosa. Trabalho com olhos desde muito cedo na minha vida profissional. Acordo pensando neles, passo o dia entre eles, volto para casa carregando olhares, histórias e lembranças. Em tantos anos, o olho deixou de ser apenas um órgão a ser examinado, tratado ou operado. Ele passou a ser presença constante, quase um diálogo diário.

Ser oftalmologista é conviver intimamente com o olho do outro. É entrar num território de extrema confiança, porque poucas coisas são tão preciosas quanto a visão. Quando alguém se senta diante de você e entrega seus olhos, entrega também seus medos, suas inseguranças, sua esperança de continuar vendo o mundo como sempre viu — ou de voltar a vê-lo depois de um período de escuridão. Vi olhos tensos antes de uma cirurgia, olhos marejados ao retirar um curativo, olhos emocionados ao recuperar uma visão que parecia definitivamente perdida. Nessas horas, o olho deixa de ser apenas estrutura anatômica; ele se transforma em emoção pura.

Com o tempo, fui entendendo que o olho não pertence só à medicina. Ele pertence à vida. Há pessoas que falam pouco, mas dizem tudo com o olhar. Há olhares que acolhem, olhares que pedem ajuda, olhares que enfrentam, olhares que se despedem em silêncio. O olho raramente mente. Ele revela aquilo que a boca tenta esconder. Às vezes, um segundo de contato visual diz mais do que uma longa conversa.

Talvez por isso a música fale tanto de olhos: porque existe ali uma linguagem que dispensa explicação. Há encontros que acontecem antes da palavra, no exato instante em que dois olhares se cruzam. Esse Seu Olhar traduz esse momento com delicadeza absoluta — quando o olhar do outro encontra o nosso e diz coisas que a razão ainda não sabe nomear.

Existe também o lado poético do olho, talvez o mais humano de todos. O choro nasce ali, mas não é do olho. Ele vem de um lugar mais fundo, onde a razão não alcança. Choramos de dor, de saudade, de alegria, de alívio. A lágrima é um gesto antigo, quase primitivo, que organiza por fora aquilo que está desorganizado por dentro. O olho transborda quando o coração já não cabe em si.

Há ainda o olhar que sustenta a verdade. O olhar que não foge, que não baixa, que assume o que sente. Quando chega esse momento, não há mais espaço para disfarces. Olhos nos Olhos fala exatamente desse enfrentamento — do instante em que o olhar vira afirmação, maturidade, coragem.

As cores dos olhos sempre me chamaram atenção. Olhos claros, escuros, indefinidos, que mudam conforme a luz, o ambiente ou o estado de espírito. Há olhos castanhos que parecem carregar histórias inteiras. Há olhos claros que refletem o céu, o mar, o dia. E há aqueles que a linguagem tenta nomear com cuidado, quase com carinho: olhos de mel. Não é apenas uma cor; é uma sensação, uma doçura, uma lembrança. Olhos de Mel capta exatamente isso — o olhar como afeto, como presença que aquece mais do que ilumina.

Curiosamente, há quem veja no olho um mapa do corpo inteiro. A iridologia propõe leituras do organismo a partir da íris e, concorde-se ou não com seus caminhos, ela reforça uma intuição antiga: a de que o olho guarda sinais que vão além da visão. O ser humano sempre desconfiou que o olhar concentra mais do que aparenta.

Há também um cuidado simbólico que atravessa gerações. Santa Luzia, celebrada em 13 de dezembro, é lembrada na tradição popular como protetora dos olhos. É bonito perceber como a cultura escolheu colocar a visão sob um amparo especial, como se dissesse que enxergar é dádiva — e que toda dádiva merece respeito, gratidão e cuidado.

Hoje, o olho assumiu ainda um papel moderno e inesperado: virou identidade. Em bancos, empresas, celulares, aeroportos, é o olho que nos reconhece, autoriza e valida. Um simples olhar substitui senhas, cartões, assinaturas. Aquilo que sempre serviu para enxergar o mundo agora serve para que o mundo nos reconheça. O olho tornou-se chave.

Há também o olho e o tempo. O olhar muda ao longo da vida. O jovem olha com pressa, com fome de mundo. O adulto aprende a selecionar. O mais velho olha com calma, com memória, com comparação. Depois de tantos anos, percebo que não foi só o olho dos meus pacientes que mudou — foi o meu também. Aprendi a olhar diferente, a enxergar além da queixa, além do exame, além do diagnóstico. Aprendi que, muitas vezes, o que a pessoa mais precisa não é apenas enxergar melhor, mas ser vista.

O olho é guardião da memória. Há imagens que nunca se apagam. Há olhares que permanecem vivos mesmo depois da ausência. A gente pode fechar os olhos, mas não consegue desver aquilo que marcou. O olhar registra, arquiva, preserva momentos que definem uma vida inteira.

E talvez, no fim, seja isso que o olho nos ensine: que ver não é apenas captar luz, formas e cores, mas aceitar o mundo como ele se apresenta — imperfeito, transitório, humano. Que aprender a olhar é, em alguma medida, aprender a viver com mais atenção e menos pressa. Que toda relação verdadeira começa quando alguém se dispõe a olhar o outro sem filtros, sem defesas, sem distrações.

Depois de tantos anos convivendo tão de perto com ele, entendo que o olho não é apenas instrumento da visão. Ele é fronteira e ponte. Limite entre o que está fora e o que pulsa dentro. Enquanto houver olhar, haverá encontro. E enquanto houver encontro, haverá sentido.

O olho sempre esteve comigo. E sigo caminhando ao lado dele, todos os dias, aprendendo não apenas a ver melhor, mas a compreender melhor o que vale a pena ser visto.







___

