O paciente não é apenas um prontuário, é o amor de alguém

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Sou técnica de enfermagem há alguns anos e, desde o dia em que me formei, comecei a exercer a profissão com amor, responsabilidade e dedicação. Já vivi muitas experiências dentro da enfermagem. Vi dores, perdas, vitórias, sofrimento e esperança. Hoje trabalho há quatro anos em uma empresa da qual tenho muito orgulho e sou extremamente feliz.



Coincidentemente ou talvez propósito de Deus há exatamente o mesmo tempo meu pai faz hemodiálise.

Sempre tive um amor muito grande pela diálise. Acho incrível como uma máquina consegue fazer a função de um rim, devolvendo vida ao paciente. Nunca esqueço de um paciente que me disse: “Jussara, essa máquina é nossa amiga.” E realmente é. A hemodiálise traz esperança, amor e vida. Ela mantém famílias inteiras unidas.



Mas estar do outro lado da diálise muda tudo.



Como profissional da saúde, muitas vezes enxergamos o tratamento de forma técnica. Sabemos dos protocolos, das rotinas e da importância dos cuidados. Porém, quando é o nosso pai sentado naquela cadeira, ligado à máquina, tudo ganha outro significado. Vêm o medo, a insegurança, as incertezas e a impotência. Só entende quem vive na pele.



Não digo isso para assustar ninguém, mas para mostrar a realidade. A hemodiálise é uma montanha-russa emocional para o paciente e para toda a família.



Recentemente vivi uma experiência extremamente dolorosa com meu pai. Ele precisou realizar um procedimento em um hospital federal e ficou internado na UTI. Na sexta-feira, às 17h, foi encaminhado para a diálise em esquema de heparina zero, com lavagem programada de 30 em 30 minutos durante quatro horas.



Deixei meu pai na sala de diálise e fiquei aguardando. Depois de cerca de 1h15, me chamaram porque ele queria ir ao banheiro. Quando cheguei, observei apenas dois registros de pressão arterial: o primeiro 122x56 e o segundo 241x112. Perguntei se havia maqueiro e me disseram que não. Perguntei sobre a monitorização da pressão e percebi respostas vagas.



Ao olhar a máquina, vi a programação das lavagens, mas não havia nenhuma checagem registrada.

Meu pai voltou para a poltrona, foi reconectado e, naquela noite, perdeu dois sistemas coagulados. A diálise foi suspensa. Como havia dialisado mal na sexta-feira, retornou no sábado cedo para nova sessão e receber alta em seguida.



Mas ao chegar, sua fístula estava trombosada.



E o sofrimento não parou aí.



Após tudo isso, tentaram puncionar sua fístula mais de dez vezes. Mais de dez furadas em um paciente já fragilizado, cansado e sofrendo. Meu pai, que teria alta naquele sábado, não pôde mais voltar para casa.



Foi necessário colocar um CDL.



Mas o CDL trouxe novos problemas. Vieram complicações, inclusive infecção. Meu pai precisou ser internado novamente. Passou dois dias em uma UPA aguardando uma vaga em um hospital. Depois de muita espera, conseguiu transferência.



Meu pai mora no Curado V, em Jaboatão, e foi transferido para o Hospital Dom Helder, no Cabo de Santo Agostinho. Quantos quilômetros precisou percorrer? Quantas despesas para a família? Quantas noites sem dormir? Quantas idas e vindas para acompanhá-lo?



Nós, familiares, vivemos tudo junto com o paciente.



Ele recebeu alta ainda usando o CDL, aquele cateter que muitos pacientes chamam de “antena”, porque mexe com a autoestima, incomoda e limita a vida. Voltou para a clínica ainda apresentando sintomas de má diálise.



Depois precisou colocar um PC femoral.



E eu nunca vou esquecer o choro do meu pai.



Ali eu percebi, mais uma vez, até onde um descuido pode interferir na vida de um paciente. Uma falha aparentemente pequena pode desencadear sofrimento físico, emocional e psicológico para toda uma família.



Hoje, vivendo do outro lado da diálise, consigo enxergar ainda mais a dimensão da responsabilidade que carregamos na enfermagem. Cada cuidado importa. Cada anotação importa. Cada monitorização importa. Cada paciente importa.



Porque o paciente não é apenas um prontuário, uma máquina ou mais um procedimento.



O paciente é o amor de alguém.



Nós, técnicos de enfermagem, precisamos dar o nosso melhor todos os dias dentro da nossa profissão. Não podemos cuidar das pessoas de qualquer jeito, como se fosse apenas mais uma tarefa a ser cumprida.



Cada procedimento, cada medicação, cada monitorização e cada cuidado fazem diferença na vida de um paciente.



Um erro pode trazer grandes repercussões físicas, emocionais e até psicológicas para alguém e para toda uma família. Por isso, a enfermagem exige responsabilidade, atenção, compromisso e, acima de tudo, humanidade.



Nesse Dia do Técnico de Enfermagem, sou extremamente grata a Deus pela profissão que escolhi. Amo cuidar, amo a enfermagem e amo a diálise. Mas também quero deixar uma reflexão para todos os profissionais da área:

Se você não quer cuidar, vá para outra área. Porque cuidar da vida do outro não é brincadeira.



Nunca esqueçam: o paciente é o amor de alguém. É alguém que tem uma família esperando em casa, alguém que é amado, importante e insubstituível para outra pessoa.



Então, não façam de qualquer jeito. Cuidem como gostariam que cuidassem de quem vocês amam.

Humanizar o cuidado nunca será um detalhe. É obrigação.







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