O país que ainda respira

Passei o pós-Natal e o Réveillon com minha esposa e minhas duas filhas adolescentes entre Brasília, Goiânia e Pirenópolis. Não viajamos para fugir do Brasil. Viajamos para entendê-lo melhor. Às vezes, é preciso sair do lugar de sempre para enxergar o que ficou invisível.

Sou de Recife, com raízes no Cariri paraibano. Conheço a força do litoral, a beleza imediata das praias, a generosidade da natureza exposta. Mas também conheço o desgaste. O excesso. A sensação de que tudo virou vitrine, disputa, barulho. Desta vez, queríamos algo mais simples: viver alguns dias sem tensão. Apenas isso.

Brasília apareceu como costuma aparecer: imponente, racional, distante. É a cidade que organiza o país no papel, nos traços, nos discursos. Ajuda a compreender o Brasil contemporâneo, suas ambições e contradições. Mas Brasília não acolhe; ela observa. O acolhimento veio depois.

Em Goiânia, sentimos um Brasil que funciona sem propaganda. Um Brasil de trabalho contínuo, de relações diretas, de gente que resolve a vida sem transformar tudo em espetáculo. Ali, o país parece menos nervoso. Mais objetivo. Mais possível.

Mas foi em Pirenópolis que algo se assentou. Cidade antiga, de casario preservado, ruas de pedra, história viva. Não há pressa. Não há empurrão. O passado não é lembrança decorativa; é parte do cotidiano. Caminhar por Pirenópolis é reaprender o ritmo da vida. É lembrar que o tempo não precisa ser inimigo.

Saímos da cidade e fomos à Cachoeira do Rosário. Água cristalina, limpa, quase transparente demais para um país acostumado a poluir o que toca. O caminho exige esforço. A volta, paciência. Não é passeio de catálogo. É travessia curta, mas suficiente para ensinar algo essencial às minhas filhas: a beleza verdadeira não é confortável, nem imediata. Ela exige cuidado, atenção e respeito.

Enquanto vivíamos essa experiência simples, as notícias insistiam em lembrar o outro Brasil. Turistas agredidos em Porto de Galinhas. Conflitos no espaço público. O medo tratado como detalhe. O lazer cercado por tensão. O país onde sair para caminhar exige vigilância constante. Onde o direito de ir e vir parece negociável.

Foi impossível não pensar no país que estamos deixando para nossas filhas. Um país onde a segurança pública virou exceção geográfica. Onde a tranquilidade depende do endereço. Onde a paz precisa ser buscada fora do circuito oficial, fora do roteiro midiático, fora do que se vende como “o melhor do Brasil”.

No Cerrado, experimentamos algo que já não encontro nem mesmo na outrora pacata João Pessoa: a sensação concreta de segurança. Não havia grades excessivas, nem aparato ostensivo. Havia convivência. Havia previsibilidade. Havia um acordo silencioso entre as pessoas. Isso também é política pública, embora raramente reconhecida como tal.

O Brasil sempre foi melhor compreendido longe do barulho. Os Sertões, de Euclides da Cunha, já mostrava que o país real vive para além do litoral e do poder. Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa, ensinou que o sertão não é apenas lugar, é condição humana. O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, explicou que o Brasil se sustenta pela gente comum, apesar das falhas do Estado. Josué de Castro alertou, com precisão incômoda, que os grandes dramas nacionais não são naturais: são construídos por escolhas políticas e sociais.

Voltamos diferentes. Mais calmos, sim. Mas também mais atentos. Decidimos que nossas próximas viagens não seguirão o circuito óbvio. Buscarão pertencimento. Para o próximo pós-Natal, a escolha já está feita: São João del-Rei e região. Queremos outros silêncios, outras histórias, outras formas de estar no Brasil.

Viajar com filhos, hoje, não é apenas descanso. É um ato silencioso de responsabilidade. É perguntar, sem discurso inflamado, que país estamos aceitando como normal. E é perceber, com certa tristeza, que ainda precisamos viajar para lembrar como deveria ser viver.







