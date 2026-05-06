O papel da tributação na redução das desigualdades regionais

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As estatísticas demonstram que o Brasil é ainda um País muito desigual em relação às suas diversas regiões. O PIB per capita dos estados, o índice de escolaridade, o percentual de pessoas que necessitam de apoio governamental, ou a quantidade de municípios que não geram receitas suficientes para se sustentarem, demonstram disparidades que não conseguimos reduzir efetivamente, apesar de alguns avanços pontuais. Aqui, queremos demonstrar que a função extrafiscal da tributação é um elemento fundamental para mitigar tais desigualdades.

Para se deixar claro, o Brasil não deve buscar a igualdade entre as suas diversas regiões, mas, sim, diminuir as desigualdades. Seria algo utópico e, na nossa visão, indesejável. Sempre algum estado será mais eficiente ou reunirá mais vantagens competitivas do que outro. E isso acontece no mundo inteiro.

Apenas para exemplificar, o PIB per capita do estado norte-americano mais rico em 2024 – excluindo o Distrito de Columbia – é o de Nova Iorque com impressionantes US$ 115.620,00 por ano. Por outro lado, o pobre Mississippi tem um PIB per capita de US$ 53.514,00. Maior do que o da França, que é de cerca de US$ 48.000,00. Portanto, a ausência de igualdade não é, em si, um problema, mas a falta de elementos mínimos que garantam a dignidade das pessoas. E esse problema no Brasil está longe de ser resolvido.

No caso brasileiro, os últimos dados oficiais do IBGE são de 2023 e o estado com o maior PIB per capita – excluindo-se o Distrito Federal – é São Paulo com R$ 77.566,27, seguido pelo Mato Grosso com R$ 74.620,05, o que demonstra a pujança do agronegócio.

Por outro lado, o estado Maranhão possui um PIB per capita de apenas R$ 22.202,63. Em verdade, as últimas nove posições são ocupadas pelos estados do Nordeste. Essa discrepância demonstra um verdadeiro abismo existente entre os estados do Nordeste em comparação com as regiões mais desenvolvidas do país.

O problema – repito – não é disparidade em si, mas a baixa produção de riqueza por habitante em diversos estados, o que demonstra um problema estrutural e não apenas de uma maior ou menor eficiência. Tal realidade é um grave problema de nossa federação.

Pois bem. A redução das desigualdades regionais representa um enorme desafio e o que mais nos impressiona é a ausência de um verdadeiro projeto de desenvolvimento nacional. Por lástima, a política brasileira se resume, em boa medida, à disputa por espaços de poder. Nada mais. Como faremos para gerar empregos nas regiões menos desenvolvidas, muitas vezes com a população subjugada pela violência?

Se a resposta for o aumento dos auxílios do estado - a exemplo do Bolsa Família – estaremos fadados à manutenção da pobreza e ao desalento. Feliz será o dia em que pudermos reduzir gradativamente a transferência de recursos para as famílias mais pobres, pois significaria o aumento da renda das pessoas pelos seus próprios meios. E se o poder público não almejar tal objetivo, não merece crédito algum.

Aqui quero ressaltar o fundamental papel do estado como indutor do desenvolvimento regional, não se dá por mera liberalidade, mas por dever. A Constituição estabelece em seu artigo terceiro que é um dos objetivos fundamentais da nossa República reduzir as desigualdades sociais e regionais. Esse objetivo não será alcançado sem diversas ações de médio e longo prazos e, muito especialmente, sem que a iniciativa privada seja parte integrante das soluções.

A questão fundamental é como atrair investimentos privados para áreas menos desenvolvidas. O estado pode e deve ser um indutor da economia, ao buscar a melhoria das infraestruturas, além de garantir condições adequadas de educação e saúde. A questão é que em lugares menos desenvolvidos a arrecadação gerada pela economia local ainda é limitada, o que, por sua vez, reduz a capacidade de investimentos dos estados e municípios mais pobres, aumentando a dependência dos recursos da União.

As dificuldades para atração de investimentos serão agravadas com o fim dos incentivos fiscais do ICMS e do ISS, tributos dos estados e municípios que serão paulatinamente substituídos pelo IBS, nos termos da Emenda Constitucional nº 132/2023 e da Lei Complementar nº 214/2025, até o final de 2032 (reforma tributária). Nos termos hoje vigentes, apenas a Zona Franca de Manaus - ZFM manterá incentivos fiscais para manter e atrair investimentos.

É amplamente sabido que a industrialização da ZFM, bem como inúmeros investimentos – industriais ou não – ocorridos no Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil tiveram nos incentivos fiscais o seu principal indutor. Com o seu anunciado fim, em nome da neutralidade da tributação do IBS e sob o pretexto de se acabar com a chamada guerra fiscal – que inegavelmente possui aspectos negativos -, os estados periféricos terão ainda mais dificuldades de atrair investimentos privados e, pior, muitos negócios já instalados não farão mais sentido com a ausência dos incentivos fiscais.

Com isso queremos dizer de maneira objetiva: a reforma tributária simplesmente ignorou o papel do tributo como instrumento da redução das desigualdades regionais, com exceção da ZFM. Não por acaso, o relator da matéria no Senado é do estado do Amazonas.

A promessa de que o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional - FNDR venha a mitigar os problemas gerados com o fim dos incentivos fiscais não me parece crível. Tais recursos não parecem suficientes para atrair ou manter investimentos, mas, em tese, servirão para a melhoria da infraestrutura dos estados.

Ora, como o IBS possui a premissa da tributação do destino – onde o bem ou serviço é consumido – a lógica econômica levará investimentos para as maiores concentrações populacionais e com melhor infraestrutura. Nesse quesito, os estados periféricos perdem competitividade, a não ser no caso de fatores naturais de atração, como por exemplo acontece na nova fronteira agrícola do Estado do Piauí, conhecida como Matopiba.

Diante do cenário que se avizinha, entendo importante e estratégico debater a extrafiscalidade como forma de se manter os investimentos relevantes realizados nos Estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste e, se possível, atrair novos. Repensar o papel da SUDENE como indutor do desenvolvimento ou criar mecanismos para que o IBS e a CBS levem em conta as desigualdades regionais deve ser colocada em discussão, sob pena de um gradual processo de desindustrialização das regiões periféricas do Brasil atraídas por incentivos fiscais.

A reforma tributária, infelizmente, não foi pensada com a premissa de se buscar a redução das desigualdades regionais e sociais, mas, sim, com o objetivo de promover a neutralidade e a simplificação do sistema, o que é inegavelmente positivo para a economia do Brasil, mas não combate a desigualdade regional. Tais importantes objetivos, porém, não podem deixar de lado o papel indutor do Estado na atração de investimentos privados para as áreas menos desenvolvidas do Brasil.





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